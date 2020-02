Gisela, sobre el error en su rótulo en los Premios Oscar 2020: «Sacamos punta a todo»

Gisela ha visto cómo un sueño se ha hecho realidad después de que haya actuado en la gala de los Premios Oscar 2020. La cantante ha viajado hasta el Teatro Dolby para estar en uno de los premios más importantes del cine y cantar el tema principal de ‘Frozen 2’, una película muy especial para ella. Junto a esta actuación hubo un ‘error’ muy sonado, puesto que junto a su nombre aparecía un rótulo señalando el idioma en el que estaba cantando, en concreto ponía ‘Castilian’, mientras que en la parte cantada por la artista mexicana ponía ‘Spanish’, algo que ha hecho que las críticas no paren de sucederse.

Gisela en la alfombra roja de los Oscar 2020

En el programa de Cuatro ‘Todo es mentira’ ha intervenido para contar cómo se ha tomado este fallo y lo mejor es que ha contado cómo vivió una de la experiencias más importantes de su vida. La cantante empezó diciendo: «Yo lo viví bastante a posteriori, porque claro, yo no veía los rotulillos, yo estaba cantando ahí en mi momento Disney, en mi momento ‘Frozen’, y luego sí que me lo comentaron, pero yo la verdad no le di ninguna importancia, porque realmente hay que diferenciar de alguna manera, realmente el español que se habla en México, o Latinoamérica en general, hay muchas palabras que cambian, muchas expresiones, no es lo mismo, no hablamos igual en España que en Latinoamérica, y pusieron castellano que es para diferenciar, pues yo tampoco que sea…».

Por otro lado, quiso zanjar este asunto asegurando que hay muchas cosas que se sacan de quicio y que realmente no son para tanto: «Y que también es un poco en el lugar en el que se mire, no hay una manera correcta de decirlo, pero es que aquí le sacamos punta a todo, es lo divertido también«.

Gisela hablando para ‘Todo es mentira’/ Foto: cuatro.com

En cuanto a cómo vivió esta experiencia única, ha dicho: «Me sentí en una nube, fue emocionante, vibrante, mágico, al principio antes de salir estaba nerviosa, estaba excitada, y una vez canté mi frase, un pequeño trocito que para mi significó mucho, y después de eso me puse a disfrutar, a mirar, a mirar a Leonardo DiCaprio que le tenía en primera fila, al lado mío».

Un momento mágico

Y pocas anécdotas tiene que contar al respecto, eso sí, tuvo la oportunidad de hablar y fotografiarse con algunos directores y actores, y ha terminado diciendo: «Tuve la oportunidad de acercarme a Almodóvar para felicitarle por su nominación, él me dijo que le había encantado la actuación, así que muy bien, estuve con Tom Hanks, me hice una foto con él, con Gerard Butler…».