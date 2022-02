Gloria Camila carga duramente contra Fidel Albiac

“Indignada y dolida”. Así se ha mostrado Gloria Camila en su intervención en Ya son las 8 tras la emisión del último episodio de Montealto. “Las cosas no se han contado como deberían contarse, pero por ninguna parte”, ha indicado, visiblemente molesta. En un primer momento, la hija de José Ortega Cano, ha contestado a Rocío Carrasco, ya que la hija mayor de Rocío Jurado explicó que no pudo estar tan atenta a Gloria y su hermano José Fernando porque había perdido “a su padre, a su madre y estaba atravesando un episodio traumático”. Después de estas declaraciones, la colaboradora también ha querido dar su opinión al respecto. “En ese momento tenía nueve años y yo también acababa de perder a mi madre. Yo con quien me voy es con mi padre porque también estaba muerto de dolor y bueno y toda la familia, claro. Me sorprende que diga que no estuvo con nosotros en ese tiempo cuando sí estuvo y es años después cuando decide alejarse”, ha comenzado explicando la tertuliana sobre el momento en el que falleció la artista.

Gloria ha aprovechado su intervención para recordar su pasado. “José Fernando y yo hemos tenido una infancia complicada, en el sentido de que cuando venimos a España yo tengo tres años y mi hermano seis. Venimos porque nos dejan en un orfanato y no tenemos familia. No tenemos padres, no tenemos nada más y entonces, luego cuando fallece mi madre es como la segunda vez que nos quedamos sin madre. Nosotros, también tenemos nuestro dolor como hijos. El dolor lo tenemos todos”, ha explicado con tristeza. Además, ha reprochado su ausencia a su hermana. “Creo que igualmente debería de haber estado por que el dolor estaba y cuando hay amor y unión se hace más ameno”, ha dicho la actriz.

Siguiendo el hilo de la conversación, Gloria Camila ha querido recalcar que en todo este entramado hay otro “maestro”. Si bien hace unos días Rocío Carrasco atribuía este apodo a Antonio David Flores, ahora, Gloria se lo ha llamado a Fidel Albiac. “Referente al maestro mi teoría es que tiene otro en su banda y yo creo que en algunos aspectos es peor que mi maestro”, ha contado la tía de Rocío Flores. “He ido mil veces a casa de mi hermana y ella ya estaba con Fidel. Solo digo que ella también tiene un maestro en su vida”, ha expresado.

La periodista Sandra Aladro ha lanzado una pregunta a la colaboradora sobre si piensa que la influencia de Albiac sobre Rocío es negativa. “Para mí sí. De hecho, creo recordar que se dirigía a nosotros como los ‘inmigrantes’ y, delante de mí ha hecho también algunos comentarios de mi padre”, ha dado a conocer Gloria. «Una vez me dijo algo así como ‘¿cuántos años tiene tu padre porque claro ya estará para el arrastre?’. Le dije, ‘¿mi padre?’. Creo que mi padre tenía cincuenta y tres, no recuerdo bien. Como comentarios ofensivos que a una niña no se los tienes que decir y segundo, esos comentarios despectivos dejan todo claro», ha dado a conocer. Ha sido entonces, cuando la hija de José Ortega Cano ha contado que cuando falleció Rocío Jurado les «invitaron» a abandonar la casa de La Moraleja en la que estaban viviendo.