Gloria Camila confirma la ruptura entre Rocío Flores y Manuel Bedmar

Rocío Flores de nuevo en el punto de mira. La hija de Antonio David Flores lleva un año de lo más complicado desde que su madre, Rocío Carrasco decidiera romper su silencio para contar su historia en su propia docu-serie, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Después vino la ruptura entre su padre y Olga Moreno y, ahora ha sido su turno. Este miércoles la revista Semana anunciaba en exclusiva que la influencer y su pareja, Manuel Bedmar habrían roto su relación según fuentes cercanas a la pareja.

La citada publicación aseguraba que el motivo de que hayan tomado caminos separados era por el desgaste relación y que no había terceras personas de por medio. Horas después de salir a la luz esta información, Gloria Camila ha dado la cara por su sobrina y ha confirmado la ruptura.

Lo ha hecho en el plató de Ya son las 8, espacio en el que colabora habitualmente. En un principio, Gloria se ha mostrado algo esquiva con este tema y ha confesado que no ha podido hablar con Rocío. De hecho, ha revelado que se ha topado con esta noticia esta misma mañana por que se “lo han mandado”. La hermana de Rocío Carrasco ha explicado que ha recibido llamadas de compañeros de profesión diciéndole, “¿esto es verdad?”.

Gloria ha indicado que “no sabía nada”, aunque instantes después ha lamentado lo ocurrido. “Conozco a Manuel también, es súper buen chico, es súper amable, no tiene nada que ver en la tele, es trabajador. No me lo esperaba y me da mucha pena porque era una relación bonita y se llevaban genial”, ha dicho la tertuliana.

Por el momento, ambos protagonistas de esta historia no se han pronunciado ni han realizado ningún movimiento a través de las redes sociales. Tanto Rocío como Manuel se siguen teniendo en la lista de seguidores de sus respectivas cuenta de Instagram, aunque ya no comparten contenido conjunto tal y como venían haciendo tiempo atrás.

Rocío ha subido a los stories durante la jornada una serie de vídeos en los que promocionaba una marca de colchones mientras Bedmar ha revelado que “no todo va a ser trabajar” mientras publicaba una fotografía desde la peluquería en la que se estaba realizando un nuevo cambio de look.

Otra versión de la ruptura

Durante la emisión de Sálvame ha acudido Sandra Bruman, examiga de Rosa Benito y ha explicado que el motivo de la ruptura no habría sido otro que una deslealtad por parte del joven a la nieta de Rocío Jurado. Según Bruman, Rocío acudió hace unas semanas a una boda con su padre y allí habría terminado con la relación por una supuesta infidelidad por parte de él. La murciana aseguraba que según le han contado a ella Manuel le haría sido desleal con una “chica de un pueblo” cercano a Málaga.