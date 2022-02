Gloria Camila, decepcionada responde a Rocío Carrasco

Unas horas después del estreno del especial de Montealto, Gloria Camila ha concedido sus primeras declaraciones. Lo ha hecho en el programa para el que colabora, Ya son las 8, presentado por Sonsoles Ónega. Durante la emisión del homenaje a Rocío Jurado, Rocío Carrasco confesó el motivo por el cual no tiene un acercamiento con su hermana. «Me da mucha pena esa situación. Yo lo que quería decir es que a mí también me hubiese gustado que hubiera sonado de otra manera la música, pero desgraciadamente ha sonado así y no me toca más que bailar. Me hubiese gustado muchísimo que las cosas hubiesen sido de otra manera. Es mas complicado. Al final el maestro es el mismo”, expresó Rocío -hija-.

Ahora, la hija de José Ortega Cano ha mostrado su opinión al respecto. “Voy por partes. Yo sinceramente, lo del maestro no sé a quién se refiere en esta banda, pero si seguimos así creo que la melodía se puede cambiar porque le das a la siguiente canción. También pienso que, al final yo no estoy dirigida por ningún maestro ni por nadie, ni yo por formar parte de una banda en la que ella, además, formó parte una vez, tengo yo que ver si con unos de la banda se lleva bien o no”, ha comenzado diciendo.

“Es lo que yo no entiendo”, ha añadido. “Se refiere a Antonio David”, han expresado los colaboradores sobre la metáfora que ha utilizado Carrasco con la palabra “maestro”. “Claro, yo no sabía si se refería a mi padre o a Antonio David, yo tengo que decir que con el ‘maestro’ que da ella a entender la relación mía con Antonio David comienza mucho después de que ella se separara de nosotros. O sea que, Antonio David no es la razón por la que ella se separa. Fue mucho después. Yo con 12 o 13 años no tenía relación con nadie era una niña”, ha explicado Gloria. La colaboradora ha dejado claro que a ella no “la maneja nadie, ni mi padre intervienen mis decisiones o al menos eso pienso yo. Voy a mi ritmo… no tengo ningún maestro”. Siguiendo el hilo de la conversación, la actriz ha puntualizado que si Rocío Carraco tiene un problema con cualquier familiar eso no es motivo para que también lo tenga con ella.

Además, también ha mostrado cierto malestar por la actitud de “indiferencia” que mostró Rocío Carrasco cuando salió a la luz el tema de que Rocío Jurado quería tener otro hijo. “Quería decir que es verdad no tuvo otro hijo con Pedro, pero es verdad que al final quieras o no somos hermanos y la madre es la misma, aunque sea de diferentes padres, pues somos hermanos igualmente. Entonces, si dice que le hubiese gustado tener hermanos, pero no nombrarnos a mí o a José Fernando me pareció bastante no sé… me decepcionó”, ha confesado Gloria Camila.