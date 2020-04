Gloria Camila estalla contra Kiko Jiménez y su familia: «Éramos pocos y subió la madre»

La misma tarde del jueves 16 de abril la madre de Kiko Jiménez, Carmina, entraba en directo en ‘Sálvame’ para contar que durante la boda de Ana María Aldón y Ortega Cano a la que también asistió, Rocío Flores le había estado hablando mal de su propio hijo. Tras esto, teniendo en cuenta que la principal afectada no se puede defender por estar en ‘Supervivientes 2020’, ha sido Gloria Camila la que ha hablado en su nombre en el plató del programa esa misma noche.

Ya al comienzo de la gala 9 del reality de supervivencia Jorge Javier Vázquez advertía que la colaboradora tenía que mandar un mensaje a la familia de su exnovio: «Llevamos mucho tiempo callados y aguantando estupideces y quería responderle después de 9 meses«. Y tras una larga espera, llegaron sus palabras. Y aunque advirtió que se le iba a pasar el enfado, cargó duramente contra ellos.

Gloria Camila, muy indignada con la familia de su exnovio | Foto: Telecinco.es

Primero le mandó un mensaje a Kiko Jiménez que decía de todo menos bonito: «Eres un sinvergüenza, aprovechado, mentiros y desagradecido. Sabes las razono de todo esto, no hace falta que te las repita», y tras esto pasó a la siguiente parte del mensaje: «Y si éramos pocos subió la madre«.

A esta también tenía que mandarle un mensaje directo por su intervención en ‘Sálvame’: «Carmina, ya que dedicas ese tiempo a llamar a plató para desmentir, dedícate para dale educación a tu hijo y enseñarle respeto«.

Vuelve a negar que tuviese algo con Albert Barranco

De lo que también se ha pronunciado (de nuevo) es acerca de su supuesto affaire con Albert Barranco, actual concursante de ‘Supervivientes 2020’. Jorge Javier Vázquez le recordaba que el superviviente sí había reconocido tiempo atrás que algo había ocurrido entre ellos cuando esta estaba todavía con Kiko Jiménez: «¿Y por qué en algún momento dijo que no?«, le respondía al presentador: «Yo no voy a entrar en estos temas que no me interesan ahora mismo», zanjaba.