Gloria Camila, la gran ausente en la presentación del libro sobre Rocío Jurado

Un nuevo libro sobra la vida de Rocío Jurado titulado ‘Canta, Rocío, Canta’ ha salido a la luz y en la presentación de mismo han estado algunas personas que fueron muy importantes para la cantante. La periodista Marina Bernal ha sido la persona encargada de escribirlo y Madrid ha sido el lugar donde ha tenido lugar su presentación al público en la Casa del Libro de Gran Vía.

Una de las personas que no se ha podido perder este momento ha sido José Ortega Cano, viudo de Jurado. Con él han estado su hermana pequeña, su cuñado y una amiga de la familia, Marilí Coll. Pero ha habido una marcada ausencia y ha sido la protagonizada por Gloria Camila Ortega, hija de la artista. Lo cierto es que ella siente un increíble amor por su madre, y a pesar de que hayan pasado muchos años desde su pérdida sigue recordándola siempre que puede. Como es evidente no verla en el evento ha hecho que las alarmas saltaran, sin embargo, tenía una razón de peso para no ir.

José Ortega Cano en la presentación del libro sobre Rocío Jurado

Su padre ha sido el que ha aclarado el motivo por el que no ha ido, diciendo: «No ha podido venir porque tiene un constipado tremendo y está metida en cama. Ha hecho todo lo posible por estar aquí, pero no ha podido». Y más tarde ha dicho: «La verdad que hoy la estoy echando mucho de menos. Me hace falta».

Un sueño que no cumplió

Esta presentación en la que estuvieron presentes rostros conocidos como Isabel Gemio, ha servido para recordar a la cantante con mucha emoción y cariño, y el extorero ha expresado uno de sus mayores anhelos: «Me hubiera gustado tener un hijo biológico con ella». Por otro lado, tanto él como algunos familiares ya habían leído el libro y habían acudido a otra de sus presentaciones.