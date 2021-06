Gloria Camila llama «comeculos» a Belén Rodríguez

Gloria Camila llamaba ayer «comeculos» a una Belén Rodríguez que sigue defendiendo a Rocío Carrasco mientras masacra a Olga Moreno.

Gloria Camila llamaba ayer «comeculos» a una Belén Rodríguez que sigue defendiendo a Rocío Carrasco mientras masacra a Olga Moreno. En ese feminismo unidireccional que se han inventado en Telecinco, parece correcto criticar a Rocío Flores y a Olga Moreno (ambas mujeres) para defender a Carrasco.

Decía Moreno en Supervivientes que llevaba «22 años y no me he separado en la vida, nunca. ¿Sabéis lo que son dos meses sin ver a tu niña de ocho años?. He hecho una revista a los 19 años de estar con él».

Decía Gloria que «Olga se ha ido con una situación bastante difícil fuera. A cada uno le duele su marido. Y a Olga le duele su marido. Aquí hay que tener un poco más el lugar de Olga. Hay que tener sensibilidad y entender la situación de Olga» comentaba.

González, que andaba por allí dándole la espalda a la cámara, le preguntaba «¿Tienes la percepción de que la gente no se puede poner en el lugar de Olga?». «Lo digo directamente a Belén… Sé que va a hacer alguna crítica, así que me adelanto» comentaba Gloria.

Rodríguez decía «si te pudieras en el lugar de tu hermana a lo mejor alguna gente te entendería» a lo que Gloria respondía «si no fueras tan comeculos, a lo mejor». Belén, en su estilo, respondía que «Olga, en mi vida te he faltado el respeto. No voy a consentir que ni tú ni nadie me falte el respeto en un plató. Si no tienes argumentos, no te dirijas a mí. A mí no me insultes. Una cosa es esgrimir argumentos para defender a Olga, pero que no me ataque a mí».

Pues eso, que o se piensa como ordenan Vázquez, Corredera o Rodríguez o no hay nada que rascar aquí. Curiosamente, la misma cadena le sigue pagando a Rocío Flores y a Olga Moreno. ¿Alguien entiende algo?

Curiosidades Televisión #belén-rodríguez #Gloria-Camila