Gloria Camila Ortega saca la cara por Rocío Flores ante la actitud pasiva de Ana María Aldón: «No lo hizo bien»

El enfrentamiento entre Rocío Flores y Yiya después de que la última la insultara ha conseguido que muchas personas criticaran la actitud de Ana María Aldón, quien estaba delante en ese momento, pero no hizo absolutamente nada en defensa de Rocío Flores. Al comenzar ‘Tierra de Nadie’ ha sido Carlos Sobera el que le ha pedido su opinión a Gloria Camila Ortega sobre la actitud de la mujer de su madre durante el concurso.

Antonio David Flores en ‘Tierra de Nadie’/ Foto: telecinco.es

Aunque al principio ha estado dudosa y no sabía por dónde empezar a la hora de expresar su opinión, Gloria Camila Ortega ha dicho: «Quería explicar que es verdad que Ana no lo hizo bien en el sentido de no apoyar a Rocío, pero creo que no solamente tenía que ser Ana la que tenía que dar apoyo a Rocío, hay que tener un pco más de humanidad, más compañerismo, y ahí se está viendo cómo Yiya está sobrepasando más los límites del respeto y ya tenían que haberle dado un toque de atención hace mucho tiempo, entonces no me parece justo que solo se le achaque a Ana cuando también deberían tener los demás compañerismo».

Más tarde ha llegado la opinión de Antonio David Flores, padre de Rocío, que ha dicho que está de acuerdo con ella y ha añadido: «Estoy bastante en la misma línea que Gloria, poco más que aportar. Ya solamente el hecho de esa situación tan difícil, cualquier compañero podría haberle parado los pies a Yiya, pero Ana María con más motivos porque es parte de la familia».

Gloria Camila Ortega en ‘Tierra de Nadie’/ Foto: telecinco.es

Y Gloria Camila Ortega tenía algo que añadir, puesto que o solo Ana maría Aldón decidió quedarse al margen, por eso ha dicho: «Y Avilés, que va de compañerito, que va de súper amigo, recrimina luego a Ana y él no ha hecho nada, podría haber dado un poco la cara por Rocío».

Avilés tampoco ayudó

Rápidamente la hermana de Avilés ha salido en su defensa, y por eso ha dicho a favor de él: «Y nadie se ha dado cuenta de que mi hermano cuando Yiya se está poniendo demasiado nerviosa le da en la espalda como diciendo que parara? ¿Nadi se da cuenta?», sin embargo, Gloria Camila Ortega no piensa así.