Gloria Camila responde a la 'pulla' de Rocío Carrasco sobre su padre

El pasado viernes Rocío Carrasco daba por finalizado el especial de Montealto. Lo hacía mostrando las tres últimas estancias en las que vivió su madre durante más de veinte años, pero también lanzaba algún que otro mensaje a algunos miembros de su familia con los que se encuentra distanciada. Durante su intervención, Carrasco quiso contestar a José Ortega Cano. El maestro expresó que tuvo una adolescencia “irregular”. Palabras que no la sentaron del todo bien. “Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo (…) Puede que irregular haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches… No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal”, expresó en relación al accidente que tuvo el torero en 2011 que le costó la vida a Carlos Parra.

Este lunes, Gloria Camila ha acudido como viene siendo habitual a Ya son las 8. Espacio en el que ha respondido a su hermana sobre todo este asunto. “A ver… bueno voy por partes», ha comenzado diciendo visiblemente molesta. «Creo que es un tema que si mi hermana dice querernos, si mi hermana dice que no nos apartaría de la vida de mi madre, pero quitaría a Ortega Cano, que no deja de ser nuestro padre, sabe entonces, el daño que les puede estar causando a sus hermanos», ha explicado.

«Esas palabras tan feas, dañinas y bajunas salgan de su boca en un programa de televisión, atacando al padre de sus hermanos. Cuando tú no sabes cómo lo han pasado sus hermanos con ese tema o inluso mi padre. Y, ademñas, mi padre ha cumplido condena, mi padre ya fue castigado y ha cumplido. No hay que estar repitiéndole hasta que se muera sus errores ni lo que pasó ni lo que cometió. Es un accidente el cual, ojalá no hubiese pasado nunca y siento pena por mi familia por cómo lo pasó como por la familia de Carlos Parra y ojalá, de verdad nunca se hubiese producido este hecho, pero ha pasado y yo no puedo cambiarlo ni evitarlo», ha indicado Gloria.

Despés, la colaboradora ha recriminado que «si ella sabe lo que es la salud mental y emocional, sabrá que yo por lo menos o mi hermano, no lo hemos pasado bien con ese tema. Entonces, no hace falta hacer daño para defenderse a uno mismo y menos, atacar al padre de tus hermanos a los cuales dices que quieres mucho», ha sentenciado Gloria Camila.

En conversación con la presentadora y los colaboradores, Gloria también ha querido dar su opinión sobre lo que ha estado contando Rocío Carrasco sobre su relación con Antonio David Flores, y la actriz ha dejado claro que lo único que la importa es que sus sobrinos, Rocío y David Flores “estén bien”. También, ha indicado que si ella llega a vivir «ciertas cosas», «no tendría relación con él».