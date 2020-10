Gloria Camila: Salen a la luz las primeras imágenes de su debut como actriz

El salto a la interpretación de Gloria Camila Ortega ya es un hecho. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ya se encuentra grabando su primera ficción: ‘Dos Vidas’. Esta serie, que se emitirá de manera diaria en La 1, producida por RTVE y Mascaret Films en colaboración con Bambú Producciones, ha querido contar en su reparto con toda una novel en la materia. Gloria dará vida a ‘Cloé’, la mejor amiga de una de las protagonistas, algo que da a entender que la colombiana no tendrá un papel primario dentro de la serie. Gracias a RTVE, hemos podido ver cómo se está desarrollando su primera incursión en el arte de ser actriz y la verdad es que la cosa no puede pintar mejor.

La cadena pública ha desvelado algunos datos de esta nueva serie dirigida por Miguel Conde y en la que se tienen muchas esperanzas puestas. La historia tendrá dos fracciones de tiempo, la primera en la colonia de Guinea Española en los años 50 y la segunda en la actualidad. Para ello han dispuesto varias localizaciones, la más espectacular el Parque Rural de Anaga (Tenerife), así como en algunos exteriores de la comunidad de Madrid.

El argumento gira en torno a la conexión de las vidas de Julia y Carmen -nieta y abuela- con la técnica cinematográfica de los saltos de tiempo. Laura Ledesma y Amparo Piñero son los nombres principales de un reparto que completan Gloria Camila, Cristina de Inza, Sebastián Haro, Oliver Ruano, Aída de la Cruz, Miguel Brocca, Iván Mendes, Kenai White, Chema Adeva o Iago García, entre otros.

Gloria Camila, al margen de la polémica

La joven diseñadora de moda está pletórica con esta nueva oportunidad profesional que le ha surgido. Sin embargo, la moneda siempre tiene un lado cruz y su fichaje por la serie ha levantado una gran polémica. Algunos rostros conocidos del mundo de la interpretación como Marisol Ayuso, Melani Olivares, Freda Lorente, Teté Delgado, Mar Regueras y Angy Fernández lo han criticado abiertamente.



Todas las anteriores han puesto en duda la capacidad interpretativa de Gloria Camila: «La interpretación es ejercitarse y es tener una profesionalidad. Si tú eso no lo sabes hacer, pues durarás tres telediarios. No creo que Gloria Camila me quite a mí un personaje. Primero, porque le llevo 27 años, ¿sabes?», dijo Melanie Olivares en ‘Sálvame’. Más allá fue Teté Delgado, que aseguro que «Me parece una falta de respeto hacia los actores en general. Si la gente luego se acostumbra a ver series de mala calidad y las sigue consumiendo… Últimamente se están mezclando tanto los realities con la interpretación y con la actuación.

Gloria permanece al margen y evita contestar, tal y como vemos en el vídeo que encabeza la noticia. Quien sí ha sacado la cara por ella es su padre, José Ortega Cano, quien ha asegurado que «Gloria está sobradamente preparada para este papel». ¿Quieres ver todas las imágenes de Gloria Camila como actriz? ¡No te las pierdas!