Gloria Camila sentencia a Rocío Carrasco en ‘Volverte a ver’: «Rocío Flores es la hermana que nunca tuve»

A pesar de ser hermanas, Rocío Carrasco y Gloria Camila Ortega son dos auténticas enemigas íntimas. La noche del 28 de febrero, la hija mayor de José Ortega Cano acudió al plató de ‘Volverte a ver’, el programa de Telecinco en el que trabaja como colaboradora entregando los mensajes a los invitados, pero en esta ocasión la sorprendida fue ella gracias a la visita que recibió de tía Carmen y su primo Chema. Sin embargo, también aprovechó el momento para hacer un repaso de su vida, dejando claro nuevamente la mala relación que mantiene con su hermana mayor.

«Mi relación con Rocío Carrasco es inexistente»

A pesar de su juventud, Gloria Camila repasó junto a Carlos Sobera su biografía. Después de recordar la feliz infancia que vivió junto a sus padres en la casa de La Moraleja, el presentador quiso saber si su hermana mayor formaba parte de todo ello. «Cuando era pequeña, éramos una familia unida«, señalaba Gloria al respecto, añadiendo que «mi relación con Rocío Carrasco era buena. Además, con mi sobrina me he criado desde pequeña, la relación que recuerdo es buena«.

Rocío Carrasco y Gloria Camila no mantienen ningúnt tipo de relación

Sin embargo, por todos es sabido que, a día de hoy, las cosas han cambiado bastante. «Al cabo de unos años de la muerte de mi madre, de repente un día dejó de llamar«, le confesaba a Carlos Sobera, que se interesó por saber qué había ocurrido para llegar a esta situación. Sin embargo, la joven no le pudo responder. «Mi relación con Rocío Carrasco es inexistente«, afirmó Gloria, justificando que «no sé qué pudo pasar para que desapareciera ese buen rollo«.

«No busco una conversación con Rocío Carrasco»

Aunque hay familias que en ocasiones se distancian, al final hablando se entiende la gente y las aguas vuelven a su cauce. Sin embargo, esto en el clan Mohedano es más complicado, y sobre todo entre Gloria Camila y Rocío Carrasco. La hija mayor de Ortega Cano confesó a Carlos Sobera que «hubiera tenido una conversación hace mucho tiempo con ella. Si la hay, pasará, pero ya no la busco. No busco nada y no espero nada de Rocío Carrasco«.

Rocío Carrasco posando en la presentación de ‘Que no daria yo por ser Rocio Jurado’

De hecho, quiso aclarar que no se han puesto en contacto ni para llegar a acuerdos en iniciativas en torno a la figura de su madre, Rocío Jurado. Entre ellas, cabe destacar el museo que se abrirá en Chipiona sobre ‘La más grande’ y que, tal y como la propia Gloria Camila desveló en ‘Volverte a ver’, «se ha retrasado porque Rocío Carrasco se negaba«. Lo mismo ocurrió con el musical ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’, al no llamarle Rocío Carrasco para informarle sobre ello.

«Rocío Flores es la hermana que nunca tuve»

A pesar de no mantener relación con Rocío Carrasco, no ocurre lo mismo con los hijos que su hermana mayor tuvo con Antonio David Flores, especialmente con Rocío Flores. Ambas se llevan muy pocos meses de diferencia, reconociendo que, incluso cuando eran pequeñas, llegaban a vestirles de igual forma. «Rocío Flores, más que mi sobrina, es la hermana que nunca tuve«, sentenciaba Gloria Camila, todo un dardo envenenado para Rocío Carrasco, al dejar claro con esta frase que no la reconoce ya ni como hermana.

Gloria Camila, Rosa Benito, Rocío Flores y demás familia en la procesión de la Virgen de Regla

Con su sobrina todo son buenas palabras, algo que también lleva demostrando desde hace meses en los platós de Telecinco Rocío Flores, que siempre sale en defensa de su tía ante los ataques de Sofía Suescun o Kiko Jiménez. «Nos hemos hecho fuertes las dos juntas. Es mi mitad y la quiero con locura«, señalaba una muy emocionada Gloria Camila en ‘Volverte a ver’.

Aunque dejó claro que con su hermana mayor todo apunta a que no será posible una reconciliación, Carlos Sobera quiso saber si cree que ocurriá lo mismo entre su sobrina y su madre, que tampoco tienen relación. «A mí me parecería muy bonito que se reconciliasen Rocío Carrasco y Rocío Flores«, le respondía con sinceridad al presentador. El tiempo dirá que ocurrirá, pero todo apunta a que esta historia seguirá dando mucho que hablar.