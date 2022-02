Gloria Camila VS Rocío Carrasco se responden horas antes de ‘Montealto’

Esta noche se emite el último episodio de Montealto. Especial en el que se han recreado ocho de las estancias de la casa en la que vivió Rocío Jurado. Como era de esperar, dichas habitaciones albergaban secretos que han salido a la luz y eso se traduce en una cosa: la reacción de los familiares. Hace tan solo unos días Gloria Camila explicaba en Ya son las 8 que Fidel Albiac, marido de Rocío Carrasco se dirigía hacia ella y su hermano, José Fernando como “los inmigrantes”. La hija mayor de Rocío Jurado ha guardado silencio hasta este viernes. Sus primeras palabras han sido en Sálvame a Carlota Corredera

“Estoy bien, muy bien. Yo voy a contestar a todo lo que tenga que contestar”, ha empezado diciendo firmemente. “Que luego todo lo digo bien de una vez por todas, a ver si lo conseguimos. Al final es más de lo mismo. Luego lo explicaré. Es muy sencillo de explicar y muy sencillo de demostrar, es más de lo mismo, no es nada nuevo. Es pescado congelado, ultracongelado», ha añadido. La presentadora ha expresado que lo que quiere la familia es alejarla de Fidel. “De momento, aquí estoy, sigo aquí, voy a estar aquí, me voy a quedar, voy a decir y voy a seguir diciendo. Quien lo quiera entender, que lo entienda, quien no lo quiera entender que no lo entienda», ha terminado diciendo.Sin embargo, responderá y se explayará durante la emisión de este capítulo.

Por otro lado, Gloria Camila ha vuelto ha hablar sobre todo este asunto esta misma tarde en Ya son las 8. La colaboradora sigue abalando su información y se mantiene tajante con lo que expresó sobre Albiac. En un primer momento, Sonsoles Ónega, presentadora del espacio ha preguntado a la tertuliana sobre cómo vio a su sobrina en El programa de Ana Rosa, ya que la hija de Antonio David Flores habló sin tapujos sobre todo este entramado. “De hecho, hoy he comido con ella y bueno, me sorprendió porque no sabía que lo iba a hacer en el programa, pero lo que ha dicho es una realidad como un templo”, ha explicado la hija de José Ortega Cano. Durante su intervención, Rocío Flores expresó que su madre no hablaba de manera espontanea y la tachó de estar manipulada por su marido.

“La verdad que lo que quiero decir es que es lo que es válido de unas personas que cuentan sus vivencias, también debería ser válido lo que cuentan otras personas, aunque sea lo contrario a lo que están contando porque cada uno tiene su vivencia y lo vive de una manera. No solo es válida la historia de una persona”, ha añadido Gloria.“Es lo que dice Rocío ‘mejor que yo y que mi hermano que hemos vivido en esa casa 24/7 no lo sabe nadie”, ha indicado molesta.

“Hoy por lo que tengo entendido nos han dicho que estamos un poco ciegas y solas… Vuelvo a repetir a mí lo que me hace gracia es que, cuando nosotras contamos lo que hemos vivido o cómo lo hemos vivido ya es que nos han manipulado y que nos lo ha contado Antonio David y que eso no es verdad…. Parece que todo el mundo ha vivido nuestra vida y nosotras nada. Al final nuestras memorias o recuerdos no sirven para nada y no tienen validez porque éramos unas niñas. Te puedo asegurar que si yo hablo de algo es porque lo sé a ciencia cierta”, ha sentenciado Gloria Camila tan solo unas horas antes de que su hermana la responda a las acusaciones de Fidel Albiac.