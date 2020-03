Gloria Camila y Sofía Suescun: la guerra de nunca acabar en las galas de ‘Supervivientes 2020’

Parecía que la noche empezaba tranquila pero nada más lejos de la realidad. Parece que se ha convertido en tradición que Gloria Camila y Sofía Suescun protagonicen el desencuentro de todas las galas de ‘Supervivientes 2020’, pero lo cierto es que la tradición se mantiene porque Jorge Javier Vázquez es el encargado de picar un poquito. Ambas saltan con una facilidad pasmosa y el duelo de dardazos está servido durante toda la noche.

El principio de la noche ha sido tranquilo, aunque Gloria Camila lanzaba la primera comentando el concurso de Cristian Suescun: «Cristian es el único que se salva de la familia», decía, a lo que Sofía Suescun respondía: «Mientras no le llame alcohólico como a mi padre me vale». Estaba claro que la cosa comenzaba a ponerse fea y, cuando había un huequito en la gala, se lanzaban todo lo que llevaban guardado dentro.

Sofía Suescun y Gloria Camila con risa irónica | Foto: telecinco.es

Tras este primer encontronazo, Sofía Suescun ha aprovechado para sacar el tema de que Gloria Camila se había saltado el confinamiento, supuestamente, para que un peluquero fuera a su casa: «Yo no me salto las normas ni las leyes», le lanzaba la de Pamplona, a lo que Gloria respondía: «La única que infringe las leyes eres tú faltándole el respeto a la policía de Marbella. La segunda cosa es que yo no me he saltado el confinamiento. La peluquería a domicilio todavía se puede. Tercero. yo no tengo pelos pero tú neuronas tampoco».

Una lucha sin fin

Está claro que su relación nunca va a mejorar y, de hecho, el propio presentador les ha preguntado si esto no tiene solución. Todo apunta a que no y han seguido con sus dardos constantes y sin tregua alguna: «Ella tiene fijación conmigo. Ella le manda un mensaje a sus fans para pedirles la peluquería la fecha y la hora. No sé quién tiene fijación con quién», decía Gloria Camila. «Vete a recoger pelo. Yo no tengo sentencias», lanzaba Sofía Suescun.

Sofía Suescun cargando contra Gloria Camila | Foto: telecinco.es

«El regalito que te espera a ti cuando llegue el juicio de Kiko Jiménez por Marbella», respondía la hija de Rocío Jurado. Rápidamente, Sofía Suescun respondía a degüello: «La que va zurrando a la gente en la calle eres tú. La de la educación cariño. Camorra. Cómo te gusta arrastrar de los pelos. Cuidado chicas de España que Gloria Camorra os arranca el pelo para ponérselo ella». Está claro que esta relación no tiene remedio.