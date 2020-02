Gloria Camila y Sofía Suescun se ven las caras en el plató de ‘Supervivientes 2020’

La noche del 20 de febrero, Telecinco estrenaba la nueva edición de ‘Supervivientes’. Conducida por Jorge Javier Vázquez, que se ponía de nuevo al frente de un reality de Telecinco tras la final de ‘El tiempo del descuento’ el domingo pasado, la gala comenzaba presentando no solo a los concursantes, si no también a los familiares que van a ir defendiendo a los nuevos protagonistas de las noches de Mediaset España.

Gloria defenderá a Ana María Aldón y Rocío Flores

Jorge Javier saludó a Gloria Camila, que volvió al plató de ‘Supervivientes’ después de su participación en el reality en la edición de 2017 con el que en aquel momento era su novio, Kiko Jiménez. Mucho ha llovido desde entonces, porque ahora no solo no están juntos, sino que las cosas entre ellos están peor que nunca. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado le dijo al presentador que estaba allí para defender a la mujer de su padre, Ana María Aldón, y a su sobrina, Rocío Flores, quien también contará con la presencia de su padre, Antonio David Flores, en el plató.

Gloria Camila defenderá a su sobrina y Ana María Aldón | @supervivientes

Sofía será la defensora de su hermano en plató

Sin embargo, también entre los colaboradores y familiares se encontraba Sofía Suescun, ganadora de ‘Supervivientes 2018’, defensora de su hermano Christian, que participa en esta edición, y enemiga íntima de Gloria Camila, como consecuencia de que el novio actual de la navarra es su ex, Kiko Jiménez. Ya durante ‘Gran Hermano VIP 7’, vivieron desencuentros en la distancia, pero nunca llegaron a encontrarse… Hasta ahora. El plató de la nueva edición del programa de supervivencia les ha unido bajo un mismo techo.

«Kiko no hablaba nada bueno de Sofía»

Jorge Javier Vázquez, además de hacer de maestro de ceremonias de la gala de estreno de ‘Supervivientes 2020’, también fue el encargado de presentar a Sofía Suescun y Gloria Camila, que reconocieron que no se habían visto nunca y no se conocían. Después de volver a salir el tema del famoso pijama de la hija de Ortega Cano que la navarra se había puesto presumiendo de ello en televisión, llegó el momento del cara a cara.

Sofía Suescun defenderá a su hermano Christian en ‘SV 2020’ | @supervivientes

Después de que Sofía señalase que «nunca he tenido nada en contra de Gloria, es la realidad, ella sigue viviendo en el rencor«, comenzó el cara a cara entre ellas, que fue bastante breve, aunque todo apunta a que no será el único. La hija de Ortega Cano demostró el carácter que tiene y que sacará para defender a sus familiares, defendiéndose ante ello diciendo que «el pijama para ella entero y que lo disfrute, no la conozco en persona, solo por lo que decía su novio que no era nada bonito, no tengo nada que hablar con ella«.