Gloria Estefan revela que sufrió abusos con tan solo 9 años

Gloria Estefan era una de las participantes de la mesa de conversación en la que, junto a su hija Emily Estefan y su sobrina Lily debatían sobre adultos que traicionan la confianza de los niños. Lo que nadie podía esperar, ni siquiera las familiares de la artista, es que a sus 64 años, la cubana confesase haber sido víctima de abusos en su infancia. “El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo sé, porque yo fui una de ellas”, comenzó la cantante de ‘Mi tierra’ ante la atenta mirada de su hija y su sobrina. Ante esa dura confesión, su sobrina intervino con la voz entrecortada. “Ay tía, has esperado mucho tiempo para este momento”, dijo con dolor.

Estefan aseguraba en la entrevista que «Tenía 9 años cuando esto pasó y fue alguien en quien mi mamá confiaba. Era de la familia, pero no de la familia cercana. Estaba en una posición de poder, porque mi madre me había metido en su escuela de música y él inmediatamente le empezó a decir lo talentosa que era y que necesitaba atención especial. Ella se sintió afortunada de que él estuviera poniendo este tipo de atención en mí”, contaba. «Me aterrorizó. Y yo sabía que él estaba loco porque en ningún momento yo pensé que esto estaba pasando por mí. Yo sabía que él estaba mal y por eso le creí cuando me dijo que le haría daño a mi madre», revelaba la artista.

“Empezó de poco a poco y de repente, avanzó rápidamente. Sabía que esta era una situación muy peligrosa y cuando me revelé y le dije ‘esto no puede pasar, no me puedes hacer esto’, me respondió: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la voy a matar si le dices’”, añadía la cantante que aseguraba que ella era consciente de que el hombre estaba loco, por lo que temía por la seguridad de su madre. “Traté de todas las maneras de dejar de ir a esa escuela, inventé que estaba enferma”, indicaba al recordar ese complicado episodio de su vida.

La intérprete de ‘Mi buen amor’ confesó que esta historia no la sabía nadie más que su familia. Sin embargo, decidió sacar a la luz el abuso que sufrió para prevenir y, que a otros niños le ocurran lo mismo que a ella. «Sabía que había un momento en el que iba a compartir esto, pero estaba esperando al momento y el lugar adecuado para hacerlo», confesó la cantante.