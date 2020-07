Gloria Mohedano sobre Rocío Carrasco en Sálvame: «¿Hay algo más fuerte que unos hijos ignorados por su madre?»

Gloria Mohedano entraba ayer en Sálvame por vía telefónica para dar su opinión sobre la actitud de su sobrina Rocío Carrasco.

Gloria Mohedano entraba ayer en Sálvame por vía telefónica para dar su opinión sobre la actitud de su sobrina Rocío Carrasco.En un mensaje directo le decía a la antedicha «habla con tus hijos, porque no hay nada más fuerte, ni el odio hacia Antonio David, que hayan podido hacer estos niños para que no se pueda arreglar la situación. Quiere a Fidel, ¡pero también quiere a tus hijos!».

Indicaba lo desgarrador del dolor que siente por esta situación, «no entiendo nada y me voy metiendo en un hoyo y no veo nada ningún movimiento». La claridad en su discurso es indudable.

«Es insoportable para mi escuchar un día sí y otro también a los amigos de mi sobrina Rocío decir que no habla porque no quiere hacerle daño a sus hijos. Yo me pregunto: ¿Hay algo más fuerte que se le puede hacer a unos hijos que ignorarlos? ¿Hay algo más fuerte que unos hijos ignorados por su madre? Es muy doloroso…» añadía.

«No han hecho nada para merecer esto. Rocío es muy joven para llevar todo este peso.¡Que hable y que diga que han hecho para merecer este trato! No hay más daño posible que ignorarlos. No digo que no les quiera, pero les ignora. Mi hermana hubiese reaccionado como yo desde el primer momento y esto no hubiese pasado o hubiese ido de una manera muy distinta».

«Yo me muero de pena y no entiendo que no se hable con nadie. La presencia de Fidel ha influido, pero ante unos hijos no influye nada» sentenciaba. Antonio David Flores, emocionado, comentaba que «me parece un acto de valentía que hable Gloria porque no es una persona de prensa. Siempre ha estado a parte de todo, y ha sido una persona fundamental para Rocío Carrasco. Yo prometí que iba a sacar adelante a mis hijos y en ello estoy». Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

