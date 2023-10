Goldie Hawn y su experiencia con los extraterrestres

Goldie Hawn ha revelado cómo fue su experiencia con los extraterrestres. Sin duda, no te dejarán indiferente sus curiosas declaraciones.

La estrella, de 77 años, calificó su encuentro como «poderoso» y según ella ocurrió cuando tenía unos 20 años y dormía en un automóvil en el desierto del oeste de California. Así lo narró durante el episodio más reciente del programa de audio Time to Walk de Apple Fitness+.

«Me tocaron la cara y lo sentí como el dedo de Dios», recordó. «Fue el sentimiento más benevolente y amoroso. Esto fue poderoso. Estaba lleno de luz». La actriz admitió que no había recordado ese detalle hasta que se reunió con un astrofísico de la Universidad de Champaign, Illinois, años después. Recordando aún más el suceso único, Hawn agregó: «Escuché este sonido agudo en mi oído. Era una frecuencia muy, muy alta».

«Y miré por la ventana y vi estas dos o tres cabezas de forma triangular. Eran de color plateado, con un corte en forma de boca, una naricita diminuta y sin orejas». Recordó que la estaban «señalando», lo que la hacía sentir como un «sujeto». «Y estaban zumbando. No podía moverme. Me quedé paralizada… No sabía si era real o no».

La ganadora del Oscar dijo que el final del encuentro se sintió como si estuviera «saliendo de un campo de fuerza». Pero ese no fue el único encuentro de la estrella con extraterrestres. Un día antes de visitar el mismo lugar años después, Hawn recordó haber tenido un sueño en el que vio seis luces surgir de una montaña.

«Llegamos al lugar al día siguiente y, por Dios, estaba parado en esta colina, mirando hacia un valle que estaba oscuro. Ese era exactamente el lugar de mi sueño», dijo. Hawn no ha experimentado, o al menos recordado, ningún otro encuentro con extraterrestres desde entonces, pero su encuentro le enseñó a nunca dudar de lo que parece imposible.

«Nos aislamos de muchas cosas si seguimos negando algo de lo que no tenemos pruebas», explicó. «Hay muchas cosas en este mundo que no podemos ver, pero no podemos dejar de creer. Nunca jamás podremos perder nuestro asombro. Simplemente no es divertido. Es realmente un aspecto importante de ser un aventurero, donde nada es imposible».

Hawn no es la primera estrella que tiene una experiencia extraterrestre. En 2021, Demi Lovato dijo que vio extraterrestres durante su estancia en el Parque Nacional Joshua Tree. «Básicamente vi este orbe azul que estaba a unos 50 pies de distancia, tal vez menos, y era como flotar sobre el suelo, como a 10 o 15 pies, y se mantenía alejado de mí. Fue una experiencia hermosa e increíble» sentenciaba. ¿Qué piensas al respecto?

