Gonzalo Montoya, enfadado por la supuesta relación de Susana Molina y Cepeda

Susana Molina ha acudido al plató de ‘Viva la vida’ y ha sido allí donde ha contado lo que pasó después de la hoguera final con Gonzalo Montoya en ‘La isla de las tentaciones’. La televisiva ha dicho a Emma García: «Después de eso fui a consolarle y estuvimos toda la noche hablando, él intentaba convencerme de que eso era algo normal que le pasaba a todas las parejas que llevaban mucho tiempo».

Susana Molina y Gonzalo Montoya en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

Tras esta decisión, sus vidas no se separaron de inmediato como ha contado: «Fue la ruptura más larga de la historia, después de la hoguera tuve que seguir a su lado e ir con él en el avión porque le da miedo volar». Mientras que ella estaba diciendo estas palabras, ella no se ha perdido nada, porque se ha convertido en colaborador del espacio, sin embargo, ha preferido no reencontrarse con ella en el plató porque dice que se ha portado en todo momento muy fríamente con él.

Gonzalo Montoya, muy molesto, ha dejado claro cómo se siente: «Salimos del debate final, le escribo diciendo que lo siento mucho por cómo me he puesto, porque sé que eso no es fácil, me contesta de forma muy fría, le escribo de nuevo para tomar un café, hablar, y que no quede la cosa en un plató de televisión y a día de hoy no me ha dicho nada». Y ha seguido añadiendo: «Estoy un poco descolocado. Esta frialdad no la entiendo, sin muestras de cariño, solo mirándose a su ombligo, no lo entiendo. También sumado a bulos que cuecen en redes sociales. En ningún momento me defiende, me reprocha, solo se mira a ella. No me protege realmente».

Gonzalo Montoya en ‘Viva la Vida’/ Foto: telecinco.es

Pero sin duda alguna la parte más sorprendente de esta intervención de Montoya ha llegado cuando se ha insinuado que Susana Molina podría haber comenzado una relación con, nada más y nada menos, que el cantante Cepeda, pero él ha insistido en que para él son bulos: «Me llegan mensajes de que está con Cepeda, el cantante, y claro, es un poco duro».

Podría haber fotos de los dos

Luis Rollán ha intervenido en ese momento para decir: «Ella ha negado aquí que esté conociendo a alguien», pero en ese momento ha hablado Diego Arrabal, diciendo: «yo lo dije la semana pasada y se lo dije a él. Yo, al ser fotógrafo, me gusta decirlo cuando tengo las foto», así que quizás existan fotos de esta supuesta relación.