Gonzalo Montoya revela cómo es su vida en Sevilla y confiesa si iría a ‘GH DÚO’ con Susana Molina

La vida de Gonzalo Montoya ha dado un giro de 180 grados después de su participación en ‘La isla de las tentaciones’. Si bien es cierto, su paso por el programa no fue del todo bueno de cara a la audiencia, ya que tuvo algunos comportamientos que no solo no le gustaron a su por entonces novia, Susana Molina, sino a los espectadores del programa. Ahora, con el paso del tiempo, su legión de fans ha crecido, sobre todo desde que se enfrentó a la ruptura.

Gonzalo Montoya revivió momentos muy complicados tras ver la ruptura con Susana Molina seis meses después de la grabación del programa y de que se produjera ese momento. No hay duda de que la situación fue complicada para él y ahora aprovecha la oportunidad que le ha dado MTMAD para contar cómo es su vida en la actualidad: «Estoy recuperando al Gonzalo risueño. Ha sido muy difícil adaptarse a la vida diaria, yo tenía una rutina con Susana. Ha sido difícil vivir solo, tomar decisiones porque soy una persona muy dependiente».

Gonzalo Montoya contando cómo está su vida | Foto: MTMAD

Además, Gonzalo ha contado que está viviendo temporalmente con su hermano Nando, lo que le está viniendo de maravilla: «Me está ayudando mucho a madurar y también con la ayuda de Nando, que se ha venido a vivir conmigo y es mi máximo apoyo ahora». El participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha mostrado sus rincones favoritos de Sevilla y ha demostrado que la gente del barrio está con él: «La gente me quiere. Al principio todo el mundo me odiaba y ahora me quiere. Con mi carta que parecía poeta. Me abrí en canal, mostré mis sentimientos… Cuando uno habla desde el corazón la gente lo capta».

¿Iría a ‘GH DÚO’ con Susana Molina?

El participante ha mostrado uno de sus rincones más importantes que no es otro que su estudio de tatuajes. Precisamente en él ha decidido mostrar todos los tatuajes que tiene y explicar su significado, siendo uno de lo más peculiar: «Esto son unas bragas de Batman que le regalé a Susana y me tatué su culo», dice divertido. También ha contado que tiene uno con su hermano Carlos y con Susana, por lo que parece que será difícil apartar todo lo que le unía a Susana.

Gonzalo Montoya enseña su tatuaje | Foto: MTMAD

Además, Gonzalo Montoya ha querido responde a una pregunta que se han hecho muchas personas: ¿iría Gonzalo con Susana a ‘GH DÚO’? Pues bien, el joven ha respondido muy claramente: «Hay una pregunta que me hacéis mucho y es qué pasaría si a Susana y a mí nos llaman para participar en ‘GH DÚO’ y yo no te quiero mentir. Para mí la experiencia más bonita de mi vida ha sido convivir en esa casa de ‘GH’ y volvería a hacerlo una y mil veces más. Sería un poco duro convivir con ella otra vez pero me animaría. Sí, iría».