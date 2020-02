Gonzalo Montoya se confiesa en su nuevo canal de MTMAD: «Te voy a amar siempre, Susana»

La historia de amor y desamor de Gonzalo Montoya y Susana Molina ha sido una de las más interesantes surgidas a raíz de ‘La isla de las tentaciones’. Ambos entraron siendo lo que parecía una pareja feliz pero terminaron cada uno por su lado porque la influencer decidió que no podía seguir más con él. La ruptura fue de lo más dramática por parte de Gonzalo en la hoguera y ahora que ha pasado un poquito el tiempo ha decidido lanzar su canal en MTMAD: ‘Mi momento’.

«Tenía muchas ganas de estar aquí tranquilo en un entorno más familiar y necesitaba abrir mi corazón y, sobre todo, que me comprendáis a la hora de lo que estoy pasando. El tiempo sanará las heridas, que es lo que necesito», comenzaba diciendo Gonzalo. «Ha sido duro. Hemos vivido años muy bonitos. La amo con locura actualmente, aunque haya pasado tiempo desde el último debate en el que nos vimos. Han sido días muy duros. Empiezo desde 0 y es muy difícil. Cuando pensaba que tenía las fuerzas para olvidar justo he revivido estos momentos tan duros y ha fraguado en mí lo más duro que es admitir que sigo enamorado de ella», explicaba emocionado.

Gonzalo Montoya durante su vídeo en MTMAD

Los recuerdos están martirizando a Gonzalo Montoya en esta nueva vida: «Tengo muchos recuerdos de cuando nos vinimos a Madrid a vivir juntos, recuerdos de Sevilla, mucho más familiar, y encontramos nuestra plena felicidad. Vivimos momentos muy bonitos, momentos mágicos. Las parejas vivimos en etapas. ¿Qué pasa? Que Susana y yo nos estancamos en el momento de convivir. Jamás podremos reprocharnos nada el uno al otro. Estábamos todo el día juntos. Teníamos una rutina y la monotonía es la que ha podido acabar con la pareja».

Sin duda, se trata de un vídeo de lo más sincero en el que demuestra lo mal que lo está pasando: «Quiero que sepáis que me encuentro bien, que estoy remontando el vuelo, que si Susana se ha quitado 20 kilos de encima yo me alegro y para mí verla feliz es un orgullo, porque se lo merece. Lo que sí es bastante duro es que cuando salimos de ese fatídico debate le escribí un mensaje en el que le dije que perdón por haber llorado tanto y por habérselo puesto tan difícil, porque sé que para ella no era fácil recibirme así, pero claro, yo estaba roto. Me contestó que fuese muy feliz en la vida, que esperaba que pronto me encontrase bien. Después volví a escribirle y le dije que cuando ella quisiera, si quería tomar un café los dos y hablar más tranquilamente que no sea en un plató, pues yo estaba dispuesto. Me contestó que no era momento para tomar café».

Momentos de mucho dolor pero con esperanza

Gonzalo Montoya ha estado reflexionando sobre las razones por las que Susana le dejó en la hoguera de ‘La isla de las tentaciones’: «Me llevé mucho tiempo analizando el porqué de que me hubiera dejado en la hoguera. Ha sido el único momento en el que ha sido una mujer impulsiva pero creo que lo necesitaba. No me gustó que me dejase en esa hoguera, podía haber esperado cuatro días, no quedarme allí solo vagando por República Dominicana. En Sevilla podría haber tomado la misma decisión. Por lo menos pensar en tener un hombro donde llorar, es muy duro».

Gonzalo ha estado bastante triste durante el vídeo de MTMAD

«También creo que si no lo hace en ese momento no lo hubiese hecho. Ella ha encontrado ahora mismo su felicidad y al fin y al cabo la vida es solo una y ella tiene que vivirla tal y como es», seguía diciendo. «Muchos me preguntáis que si estoy abierto al amor y os digo que sí. Preparado, no. Estoy primero curando y purificando mi alma». El vídeo termina con unas palabras para Susana: «Te voy a amar siempre. Deseo que encuentres a un chico que te quiera mínimo la mitad de lo que te quiero yo. Gracias por estos seis años que han sido los más felices de mi vida y, sobre todo, quiero pedirte perdón por haberte hecho daño, por haber hecho comentarios que no venían a cuento. Ahora entiendo lo de ‘qué vergüenza’ o ‘qué asco’. Espero que seas muy feliz y que algún día me eches de menos y me llames».