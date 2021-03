«Gorilona, tengo un bananón», los mensajes racistas y xenófobos de Francisco a Denia Apolinar

Francisco, el cantante, se enfrenta a una gran demanda por posibles insultos vejatorios, racistas y amenazantes, a la que lleva años reclamando la paternidad del cantante sobre su hija. Denia Apolinar ha sufrido mensajes humillantes durante el 2016. Mensajes de whtassap racistas y xenófobos que han dado lugar a 60 folios de expediente.

A lo largo de todo el programa han estado cebando la información sin develar el protagonista en cuestión.

El cantante Francisco obligado a pagar una manutención a su ‘hija Naomi’

Todo venía porque en 2013 le impusieron la obligación de pasar la pensión a su hija Naomi. Durante tres meses hizo frente a la manutención de la pequeña, así lo ha contado Denia Apolinar en Sálvame. “De la noche a la mañana se declaró insolvente. Yo le reclamaba el dinero porque necesitaba que la niña se mantuviera para comer. A cada mensaje que le escribía me mandaba un mensaje así”.

Los mensajes son de los más cruentos: “Ungaa, ungaa… gorilona”. “Tengo aquí una banana”, “¿eres la diosa de ébano o la diosa del ano?”, son tan solo algunos de los mensajes que se ha atrevido a publicar el programa de Mediaset. “No somos capaces de sacar algunos de los mensajes. Auténticas barbaridades”, recordaba Carlota Corredera. “Asqueroso, me quedo sin adjetivos”, denunciaba la presentadora del programa.

Francisco a Denia Apolinar: “Tengo un bananón para tu culón”

“Tengo un bananón para tu culón. “El que te preñó vive en el Bioparc”. “La poli me pela el babanón. Te pondré mirando para África. Unga, unga!”…. son tan solo algunos de los comentarios de los que, supuestamente Francisco sería artífice.

“Váyase usted y su hija al Conguito”… “Cómase o lo que quiera hacer con el plátano”. “Váyase a la mierda”, serían tan solo algunos de todos los que ha recibido a lo largo del 2016.

“Tengo una buena banana para ti, gorilona… Tengo aquí el plátano”, desvelaban para sorpresa de todos el programa de Telecinco que ha facilitado la madre de la hija que habría tenido con el cantante de Latino. Hace unos días Cotilleo.es se ponía en contacto con el cantante y su mujer y no quería hablar para nada. No es de extrañar que no quisiera hablar después de todo lo que tenía detrás. 60 folios en manos judiciales. “Hablé con su señora porque le decía que no quería tener faltas de respeto”.

Durante el programa le han preguntado si Francisco se enrolló con ella a lo que respondía: “Sí”.

Francisco ha podido saber que Denia Apolinar acudiría al programa para denunciar todo el infierno que ha vivido y esta tarde a las 16:29 le escribía de nuevo mensajes muy duros que no se ha atrevido de momento ni a contar.