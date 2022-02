Goya 2022: Joaquín Sabina reaparece en su cumple y justo dos años después de su grave caída

La grave caída que ha obligado a Joaquín Sabina a tener un gran parón en su carrera

> Corría el mes de febrero del año 2020 -justo antes de la pandemia- cuando Joaquín Sabina junto a su amigo, el también cantante Joan Manuel Serrat, ofrecían un espectacular concierto en el WiZink Center de Madrid. El espectáculo se desarrollaba con total normalidad cuando, en uno de los instantes del show, Sabina caía desde un par de metros de altura desde el escenario al foso donde se encuentra el público.

Aunque pudiera parecer que la distancia no es mucha desde lejos, bien es cierto que cuando uno está cerca del escenario, es consciente de la altura que tiene. Al principio, el cantante salió a dar explicaciones junto a su compañero de espectáculo comentando que no había sido un desvanecimiento sino la mala fortuna de no ver el final de las tablas debido a los focos.

Sin embargo, cuando parecía que no era nada grave, finalmente el cantante tenía que ser evacuado desde el estadio aquejado de un fuerte dolor en el hombro. Pero no era la única dolencia que padeció el andaluz…

