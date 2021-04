Guerra por Rocío Carrasco: Begoña Villacís tacha de oportunista a Irene Montero

Begoña Villacís se enfrenta Irene Montero por Rocío Carrasco

> “A la misma Irene Montero hace poco menos de una semana, le pregunté qué pensaba de llevar en las listas de Podemos a una mujer que me ha agredido a mí cuando estaba embarazada de nueve meses“, comentaba la política.

Así no ha tenido problema en encararse con la mujer de Pablo Iglesias y preguntarle: “Le pregunté a Irene Montero si yo merecía la misma consideración. Si merecía la misma consideración no apellidándome Carrasco y no siendo de izquierdas y si no recibía lo mismo que renunciara a la mitad del presupuesto”.

