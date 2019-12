Gustavo González, desolado porque sus hijos no le han felicitado por su cumpleaños

Gustavo González no está pasando por su mejor momento en lo que se refiere a su familia. Si bien es cierto que está muy feliz con María Lapiedra y con su futura paternidad junto a ella, no lo está pasando bien porque los hijos de su matrimonio pasado no mantienen buena relación con él. El colaborador estaba de cumpleaños en ‘Sálvame’ pero pronto se rompió al hablar del tema.

«Es evidente que podía haber hecho las cosas mucho mejor, pero también mucho peor. Sigo esperando y desesperando, no soy rencoroso. Se me hace largo y complicado porque son fechas complicadas. No voy a reprochar nada. Yo sigo tendiendo puentes. Para mí es muy complicada la ausencia de la gente a la que más quiero. Es todo desproporcionado. Veo otras situaciones en las que la gente se desentiende o no lo intenta pero yo cada día lo intento. Los errores ya los cometí, he pedido mil veces disculpas y hay veces que no entiendo nada», decía el colaborador al borde de las lágrimas.

Gustavo González, muy triste en ‘Sálvame’ | Foto: telecinco.es

Además, ha explicado que a alguno de sus hijos lo ve a menudo y asegura que sabe que le quieren mucho: «Lo que pasa es que me gustaría que hubiese un poco más de afecto, comprensión, sensibilidad, más saber perdonar. Tengo la completa seguridad de que todo tiene solución y tendré lo que más quiero. Mis hijos siempre han estado muy ‘empadrados’. Tengo la completa convicción de que he sido y soy un buen padre, un padre que ha estado en todos los momentos. He renunciado a muchas cosas por compartir momentos con mis hijos».

Sienten vergüenza de su padre

Uno de los momentos más dolorosos ha sido cuando Gustavo González ha confesado que sus hijos pueden llegar a sentir vergüenza de él: «Con alguno de mis hijos voy de compras y le da mucho corte que me pidan fotos, que me hablen. Ellos afortunadamente son anónimos pero hay veces que siento que sienten vergüenza y es muy duro», decía saltándosele las lágrimas.

Gustavo González explica la situación | Foto: telecinco.es

«María es la persona de la que estoy enamorado, voy a tener un bebé y de alguna manera ellos tendrán que aceptarlo. Yo no quiero que quieran a María, simplemente pido que tengáis educación y respeto. Delicadeza. Cuando nazca la niña… si yo pudiese elegir, elegiría que viniesen a verla, para mí sería un sueño. Sé que es muy complicado. Está siendo un castigo desproporcionado. Lo que tengo claro es que tengo que decirles que los quiero. Los quiero tanto que ya no sé ni como decirlo», concluía González muy emocionado.