Gustavo González, entre lágrimas, confirma la muerte de su padre a los 93 años

Su peor noche, sin dormir… Pero manteniendo su compromiso con la audiencia estando en el programa

> «Yo vengo hoy sin dormir, no quería contarlo, pero me están llamando. Esta noche tuve el placer de acompañar a mi padre en el último tramo de su vida y a las 05:30 de la madrugada, de mi mano, se fue… Y bueno… creo que acompañar a nuestros seres queridos es una lección de vida» ha confesado Gustavo González a todos sus compañeros.

Muy emocionado, el colaborador no ha podido evitar soltar alguna lágrima por esta triste pérdida. «La verdad que me dejó tranquilo que se fuese sin sufrimiento, sereno y tranquilo, me ayudó mucho la experiencia de lo que había pasado con mi hermano y con un buen amigo», no dudaba en añadir sobre este duro trance.

