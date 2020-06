Gustavo González revela la estrategia de Avilés tras anunciar que deja la televisión: «Quiere información para atacar»

José Antonio Avilés se vio entre la espada y la pared y, entre lágrimas, aseguró que dejaba la televisión un tiempo porque no podía más y no era capaz de soportar la presión. Todo ello después de quedar nuevamente en evidencia al asegurar en ‘Viva la vida’ que había rechazado una oferta para dar una entrevista en ‘Sábado Deluxe’ y, horas después, en ese programa, emitirse un audio en el que él mismo se ofrecía para acudir pidiendo unas condiciones precisas y mucho secretismo. No obstante, todo podría deberse a una nueva estrategia del colaborador.

La primera teoría que se baraja es el hecho de que no quiera acudir a un plató de televisión hasta que se recupere por completo de la intervención a la que se va a someter para hacerse un injerto de pelo. Así, Avilés buscaría una reaparición estelar presumiendo de nuevo look: «Se ha filtrado que es toda una estrategia, que se va a poner un trasplante capilar y que volverá cuando pase la tormenta con sus cabellos dorados al viento y cuando todo esté más templado», decía José Antonio León desde la puerta de su vivienda.

Avilés en ‘Viva la vida’ antes de anunciar su marcha / Telecinco.es

Sin embargo, Gustavo González ha revelado en ‘Sálvame’ que la cosa podría ir mucho más allá de un cambio de look. Según ha contado el paparazzi, lo único que busca el colaborador dando un paso atrás es recopilar información con la que volver por la puerta grande: «Él va diciendo que las más altas instancias de esta cadena, para ellos es su niño bonito y que le han prometido que le tienen una silla de oro y le reservan para otros proyectos«.

Gustavo: «Avilés dice que es el niño bonito de Telecinco»

Así parece que Avilés justifica el hecho de que no haya sido incluido en la lista de concursantes de ‘La casa fuerte’. Pero la cosa no queda ahí: «Dice que le han pedido perdón Kiko Matamoros y Suso, entre otros. Pero dice especialmente Kiko Matamoros y que por eso no quiere ninguna discusión con él. Dice que no entiende cómo la cadena ha permitido que este programa y otros de esta productora le hayan atacado con lo que él significa para esta cadena«.

Gustavo contando las intenciones de Avilés / Telecinco.es

Y por si todo esto fuera poco, González aseguró que lo más fuerte se lo había reservado para el final de su intervención: «Él quiere recabar información porque quiere atacar. Quiere información de colaboradores, quiere información de fiestas privadas y qué se hace y qué hábitos se tienen en esas fiestas de pesos pesados, quiere direcciones de colaboradores y cúpula. Y está indignado porque no entiende cómo la prensa ha optado por ir a cubrir el reencuentro de Ortega Cano y Aldón y no a ver cómo salía él por la calle».