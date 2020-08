¿Ha empeorado Mila Ximénez? La señal que preocupa a todo el mundo

Los detalles del cáncer de pulmón de Mila Ximénez

Durante la entrevista, la colaboradora contó cosas como: “Los médicos me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar“, algo que no termine de creerse: “Jamás pensé que tendría un cáncer, no pensé que esto me pudiera pasar a mí”, relataba. A pesar de todo, también explicó que quería pedir una segunda opinión: “Alba (su hija) se ha llevado todos los informes a Ámsterdam, quiere hablar con los médicos que estuvieron con su suegra cuando tuvo la misma enfermedad“, continuaba.