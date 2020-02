Habla por primera vez Aitor, hermano de Adara, en televisión: «Mi madre es una superviviente de la vida»

Por fin ha aparecido en pantalla Aitor, Molinero, hermano de Adara e hijo de Elena Rodríguez, una de las nuevas concursantes de ‘Supervivientes 2020’. El joven, que ha sido todo un desconocido hasta el momento, ha aparecido por primera vez en un programa de televisión cuando ha sido preguntado por una reportera de ‘Viva la Vida’ sobre el concurso de su madre.

Lo cierto es que hasta la fecha la mayoría de las personas desconocían que Adara tuviese un hermano, y la razón es que tiene una pésima relación con él. El joven, que tampoco ha querido hacerse notar, ha hablado así del paso de su madre por el concurso de supervivencia: «Me quedé un poco loco, no me lo imaginaba. Seguro que lo hace súper bien, que ella es una supeviviente de la vida y lo ha demostrado siempre. Ella es muy deportista». En cuanto a si está dispuesto a defenderla en los plató, no ha dicho un no rotundo, por lo que es probable que aparezca en alguna ocasión: «No lo sé, ya veremos».

Elena Rodríguez hablando de sus hijos en ‘Supervivientes 2020’/ Foto: telecinco.es

El joven ha saltado a la palestra después de que su madre revelara la malísima relación que tienen sus dos hijos. La concursante no ha podido contener la emoción y por eso ha ido a limpiarse sus ojos cuando ha dicho lo que desearía a su regreso de la isla de Honduras. «Si yo llegó al plató ese día y los veo agarrados o cogidos de la mano, es que me desmayo, me muero del gusto. No sé si se han dado realmente cuenta del sufrimiento que yo tengo por eso«, ha añadido.

Que Elena Rodríguez haya hablado tan pronto de la tensa relación de sus hijos no ha sentado nada bien a Adara, que lo hizo saber en el plató de ‘MYHYV’. La televisiva no ha podido controlar sus malas caras, es más, Nagore Robles, presentadora del espacio, ha decidido no seguir continuando con el tema en cuestión.

Adara, molesta en ‘MUHYV’/ Foto: cuatro.com

Un asunto por resolver

Pero lo que sí ha quedado claro es que madre e hija habían acordado que Elena Rodríguez no hablaría de este asunto en el programa y poco tiempo le ha hecho falta para hacerlo, por eso su hija se ha mostrado tan molesta, y ha dicho: «Era un poco innecesario que sacara eso, la verdad. Tenemos peleillas como cualquier hermano. Es que es un tema… Me hace un poco de daño. Yo no quería hablar de esto, pero es que me pone… me he quedado un poco alucinada porque hablamos mi madre y yo antes de que se fuera de que no se iba a tocar este tema, y ahora llego aquí y me veo un poco entre la espada y la pared. Mi hermano y yo somos muy diferente«.