Heather Morris organiza su propia búsqueda para ayudar a recuperar el cuerpo de Naya Rivera

Tras más de 24 horas de intensa búsqueda con drones, helicópteros y varios buceadores, el equipo de rescate que estaba buscando a Naya Rivera, suspendió sus labores y la Policía determinó la muerte por ahogamiento de la actriz. No obstante, la investigación no está cerrada del todo y sus amigos y familiares se resisten a no seguir buscando a la intérprete, que desapareció en el Lago Piru de California tras salir en un bote de alquiler a navegar con su hijo de cuatro años.

Al haber pasado cuatro horas y media desde que Naya Rivera había alquilado el bote -lo cogieron por tres horas-, la empresa de alquiler de barcos decidió salir al lago a buscar la embarcación y comprobar que todo estaba correctamente. Pero solo encontraron al pequeño Jossey, de cuatro años, dormido y con el chaleco salvavidas perfectamente colocado.

El pequeño manifestó a la Policía que llegó rápidamente al lugar que había estado jugando y nadando con su madre pero, esta, después de una de las ocasiones que se lanzó al agua no había regresado. Rápidamente se desplegó un amplio dispositivo, determinando que Naya Rivera no había desaparecido de forma voluntaria puesto que toda su documentación fue encontrada dentro de su vehículo, en el aparcamiento del lago.

Desde entonces familiares y amigos se preguntan qué pudo pasar puesto que la intérprete de ‘Glee’ tenía experiencia en este tipo de excursiones y, de hecho, no era la primera vez que acudía a ese lago junto a su hijo y alquilaban un barco. Ahora en lo que se centran los equipos de rescate es en encontrar el cuerpo de la actriz para que sus familiares y amigos puedan darle la despedida que se merece y tener sus restos con ellos.

«No hay evidencias de que saliera del agua. Parece que se trata de un trágico accidente, vienes aquí para pasar un gran día y algo malo sucede«, ha declarado un portavoz, explicando que pudo ser arrastrada por un remolino de agua y que en la búsqueda de su cuerpo están trabajando más de 50 personas. Además, a lo largo del fin de semana, se ha visto en el muelle a su madre su padre George -que incluso ayudó desde una embarcación- y su hermano, siguiendo muy de cerca los trabajos de rescate, así como a su exmarido y padre de su hijo, Ryan Dorsey.

Por su parte, Heather Morris ha anunciado a través de sus redes sociales que está preparando su propio dispositivo de búsqueda junto a otros ciudadanos: «Gracias a todos los que están trabajando incansablemente en este momento en la búsqueda y recuperación de nuestra Naya. He hablado con el sheriff Eric Buschow y estoy seguro de que están utilizando cada uno de sus recursos para localizar a nuestra Naya. Tengo plena confianza en que están haciendo todo lo que pueden, y probablemente más. Esperaremos para la búsqueda y el rescate con ciudadanos hasta que tengamos la oportunidad«, decía la actriz, explicando que hay que estar ciertamente capacitado para colaborar en el rescate porque «podría terminar siendo una situación mucho más peligrosa para todos los involucrados».

The search continues for Naya Rivera. @VENTURASHERIFF told press that this man and woman are Naya’s mother and brother. Her mother is kneeling on the dock with her arms outstretched towards the water. pic.twitter.com/5q6eGrWojR

? Anastasia (@AnastasiaElyseW) July 11, 2020