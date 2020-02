Heidi Klum tras los supuestos casos de acoso en Victoria’s Secret: «Espero que la verdad salga a la luz»

El pasado 3 de febrero amanecía con un nuevo escándalo de presuntos abusos tanto sexuales como de poder por parte de directivos de Victoria’s Secret sobre varias modelos y empleadas de la marca a lo largo de su historia. Estos hechos salieron a la luz de la mano del medio estadounidense The New York Times que ha realizado un profunda investigación que consistió en hablar con diferentes directivos, compradores, empleados y modelos que durante todos estos años tuvieron algún tiempo de vínculos con la marca. Esta investigación venía acompañada de varios relatos como los de la modelo Andi Muise, quien aseguró que Ed Razek, directivo de VS hasta 2018, intentó besarla en varias ocasiones y la acosó a través de correos electrónicos. Tras su constante negativa, nunca volvió a trabajar para la firma.

Lais Ribeiro con el sujetador del millón de euros de Victoria’s Secret

Pocos días después de la publicación de la investigación tuvo lugar la conocida gala amfAR en Nueva York en la que se recaudan fondos para la lucha contra el SIDA. A este tipo de eventos suelen acudir, sobre todo, importantes rostros del mundo de la moda como Anna Wintour o diferentes modelos. Algunas de ellas, ángeles o exángeles de Victoria’s Secret. Un aterrizaje forzoso en la alfombra azul en plena tormenta. Algunas de ellas como Lais Ribeiro, la brasileña que actualmente tiene un contrato de exclusividad con la firma, dejaban de atender a los medios en cuanto se mencionaba algo relacionado con la polémica e incluso sus agentes avisaban: «No vamos a responder a nada esto«.

«No vamos a responder a nada de esto»

Quien no tuvo ningún reparo en hablar sobre ello fue Heidi Klum. La alemana se convirtió en una de las modelos más famosas del mundo en cuanto se colgó las famosas alas de la marca y trabajó con para ella desde 1999 a 2009. Un idílica relación profesional que parece no estar exenta de sombras. En cuanto uno de los periodistas allí presentes le preguntó acerca de la información revelada días atrás, Klum respondió: «Hay muchas historias importantes que necesitan ser contadas y voces que necesitan ser escuchadas. Solo espero que la verdad salga a la luz al final de cada una de esas historias«. Unas palabras que dicen más por lo que callan que por lo que cuentan y que arrojan todavía más leña aún fuego que parece estar consumiendo lo poco que queda del poderoso reino de Victoria’s Secret.

Bella Hadid y Halsey durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2018

Estas palabras se suman a las que los pasados meses han estado diciendo otras importantes modelos que han trabajado también para Victoria’s Secret. Es el caso de Karlie Kloss. La americana debutó para la firma en su famoso defile de 2011 y un año más tarde ya había firmado un contrato como ángel oficial. Su relación duró apenas 3 años hasta que decidió retirarse por -según se dijo en su momento- empezar a estudiar en la Universidad de Nueva York. Un hecho que fue verdad pero poco o nada tenía que ver con la decisión de Kloss. El pasado mes de julio declaró en una entrevista que realmente había abandonado la marca porque «no sentía que la imagen que estaba dando fuese quién era yo realmente y el tipo de mensaje que quería enviar a las jóvenes de todo el mundo sobre lo que significa ser bella«. La implicación de supermodelo con el feminismo hizo que acabase bajándose de la famosa pasarela en el momento justo ya que, desde su salida, todo empezó a ir a peor.

Las anteriores declaraciones de otros ángeles

Meses más tarde era Bella Hadid la que de manera indirecta reconocía que sus trabajos como modelo de Victoria’s Secret -siempre en sus desfiles- no le habían hecho sentirse reconfortada. La hermana de Gigi Hadid se deshacía en halagos con Rihanna y el desfile de su marca de lencería Savage x Fenti que organizó en septiembre de 2019 y dijo: «Para mi ha sido la primera vez que me he sentido realmente sexy sobre la pasarela«. Unas palabras que directamente no daban ningún tipo de valor a sus apariciones durante el Victoria’s Secret Fashion Show en el año 2016, 2017 y 2018. No obstante, estas declaraciones son bastante comedidas para lo que seguro diría ahora mismo la modelo una vez ha descubierto las cosas que llegó a decir Ed Razek sobre ella en los diferentes fittings de la marca. Fue precisamente en el último que hizo para el desfile de 2018 cuando el que era directivo de la firma bromeó ante todo el equipo sobre si la televisión permitiría que Bella Hadid saliese por la pequeña pantalla con esos «pechos»..