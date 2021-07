Hemos fichado los complementos rebajados de Mango

Tanto si ya tienes alguno que no te pones tanto como te gustaría, como si lo que necesitas es encontrar y comprar un modelo que te convenza lo suficiente como para que se convierta en una de tus prendas favoritas del verano, te mostramos los complementos rebajados de Mango.

Ahora bien, lo cierto es que como muchas mujeres dicen, con este tipo de prenda corremos el riesgo de que nuestro outfit parezca incompleto si no somos capaces de combinarla correctamente.

Así que si quieres descubrir donde encontrarlos ¡sigue leyendo porque también te lo explicamos! Este verano, sin duda, no te va a faltar de nada para triunfar ¿tienes papel y boli?

En Mango encontrarás los complementos ideales para todo tipo de ocasiones

Tu calzado tiene el poder de cambiar todo tu outfit

Mientras que unos zapatos planos harán que tu look sea más informal y de día, unos taconazos le darán mucho más protagonismo a tus piernas y te pedirán complementos más sofisticados.

Verás como pasándote por las rebajas en calzado de Mango, encuentras exactamente lo que necesitas para darle el toque perfecto que quieres que tenga tu mono.

Practica el layering y triunfarás

Cuando hablamos de accesorizar un look no nos referimos solo a complementarlo con un bolso adecuado, joyas o zapatos, sino que también se trata de hacer que la pieza principal.

Ahora bien, si la parte que quieres cubrir un poco más es la inferior, puedes cubrir tu cintura con un pareo o con una falda calada, por ejemplo, de manera que también le darás un toque totalmente distinto a tu look, logrando que sea mucho más versátil.

Usa la bisutería más chic de forma estratégica

Dorada o plateada, acertar con las joyitas no es cuestión de llenarnos de abalorios, sino de conseguir equilibrar con estos las formas del mono que hemos elegido para conseguir un look más armónico. Si te decantas por un mono con un cuello halter, por ejemplo, no deberás utilizar colgantes, de igual manera que si finalmente escoges un mono estampado deberías apostar por complementos discretos y pequeños.

Por otro lado, te animamos a escoger complementos más grandes, llamativos e incluso coloridos cuando tu look es más sencillo, porque será gracias a la bisutería que podrás acabar de completar tu look para no correr el riesgo de que se vea vacío. Ahora ya conoces un poco más sobre los complementos rebajados de Mango.