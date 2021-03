“Hijos de p…”: Rosa Benito carga contra Sálvame y descubre su peor cara

Rosa Benito y Belén Esteban, enfrentadas de nuevo

> Aunque hace tiempo que la una no sabe de la otra, lo cierto es que entre ellas había una especie de pacto de no agresión. Los ataques cesaron durante una buena temporada, pero la cuñada de la más grande rompió la paz cuando acusó a la de Paracuellos de haber aprovechado la ventana que le ofrecía Sálvame para arremeter contra ella cuando le apetecía. Además, Rosa Benito también se mostró muy dura con Belén Esteban cuando esta se quejó del acoso que recibía de parte de la prensa tras su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez. “¿Qué pasa? Cuando nos interesa la prensa miente, y cuando nos interesa dice la verdad…”, espetó la de Alicante en Ya es mediodía, en clara referencia a la que un día fue su mejor amiga.

Como cabía esperar, Belén Esteban no pasó por alto estas palabras y contestó a Rosa Benito desde Sálvame, desvelando que le hizo las cruces cuando se enteró de que se fue de la lengua con algunos compañeros sobre sus adicciones. “Me decepcionó. Tú sabías mi problema y se lo contabas a mis compañeros a mis espaldas. Vamos a tener la fiesta en paz. Qué pena me da esta situación, porque he sido muy leal a ti. Cuando yo tenía el problema, tú lo que hacías era hablar con todos mis compañeros, en vez de coger y decírmelo a mí”, sentenció la de Paracuellos en el magacín vespertino de Telecinco.

Pero por lo visto, Rosa Benito no iba solo rajando de su amiga Belén Esteban, sino que por aquel entonces también ponía a caldo al resto de compañeros de Sálvame con los que, delante de cámara, parecía llevarse a las mil maravillas. Al menos, así lo ha revelado alguien muy cercano a ella, una persona que en su día fue su paño de lágrimas y escuchó todos los presuntos insultos que dirigía a los tertulianos del programa. ¡Qué fuerte! ¿Quieres conocer más detalles y enterarte de todo? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente.

