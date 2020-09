‘Hola, nieta’: Mohamed Hadid siembra la duda sobre si Gigi Hadid ha da ya a luz a su primer hijo

Gigi Hadid está a punto de convertirse en madre por primera vez. ¿O lo ha sido ya? Su propio padre, Mohamed Hadid, sembró la duda el pasado miércoles 16 de septiembre cuando compartió en su perfil de Instagram un poema dándole la bienvenida a su nieta. Bajo el título ‘El corazón del abuelo’, el famosos arquitecto escribió de su puño y letra la siguiente tierna carta: «Hola, nieta, soy yo. Mi corazón está lo más feliz que puede. Te deseo el Sol y la Luna. Te seseo una vida feliz«.

Mohamed Hadid borró posteriormente la publicación de su cuenta de Instagram

«Que sepas que el abuelo siempre va a estar cerca, haré cualquier cosa, cualquier cosa por ti, querida. Cuando supe que estabas en camino, sonreí y me limpié las lágrimas. Lloré a lágrimas porque sé que mi corazón siempre te pertenecerá«, terminaba firmando estas bonitas palabras. En el pie de foto de la publicación añadió: «En nombre de Dios el Misericordioso, quiero decirte que te quiero y que estoy orgulloso de ti», y etiquetó a la modelo y futura mamá.

Posteriormente negó que Gigi Hadid hubiese dado a luz | Foto: Instagram

Estas palabras hicieron que muchos fans de Gigi Hadid pensasen que su hija había dado ya a luz y no podían creerse que todavía no se hubiese sabido nada de forma oficial. Por suerte -y para desilusión de muchos-, el arquitecto respondió a uno de los comentarios escrito por una página de fans de Gigi Hadid que preguntaba de manera insistente si se había producido ya el parto: «No, no todavía«, zanjado así el complicado momento.

«No, todavía no»

Entre los cientos de comentarios, su otra hija, Bella Hadid, respondió a las palabras de su padre con un emoji de un ángel -como en varias ocasiones se refirió Gigi Hadid a su futura hija- y añadió: «Os amo a los dos muchísimo, no puedo dejar de llorar». Sorprendentemente, el famoso arquitecto acabó borrando de su perfil de Instagram el post de la discordia tras el gran revuelo que se generó en torno a sus palabras.

Gigi Hadid presumiendo de barriga de embarazada junto a su hermana Bella

Cuando se hizo oficial la noticia, el pasado mes de mayo, fue la futura abuela, Yolanda Hadid, la que confirmó que se esperaba la llegada del nuevo miembro de la familia para el mes de septiembre. En cambio Gigi Hadid sembró la duda cuando el pasado 31 de agosto compartió una sesión de fotos que se había realizado a finales del mes de julio luciendo tripita. Aunque el algún post especifica que las fotografías fueron tomadas el «26 de julio», que era domingo, en otro escribió «33 semanas» de embarazo.

¿Pero cuándo? ¿Estaba la modelo embarazada de 33 semanas a finales de julio o a finales de agosto? Si fuese la primera de las opciones, Gigi Hadid habría salido de cuentas o la semana del 7 al 13 de septiembre o esta misma semana, del 14 al 20. En cambio, si correspondiese con las semanas de las que estaría a finales del agosto, el nacimiento podría retrasarse todavía más, concretamente un mes.