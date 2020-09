Hugo Cobo, sobre la fama tras ‘OT 2020’: «No me he adaptado todavía. No me creo que me paren por la calle»

Los concursantes de ‘OT 2020’ han vivido uno de los programas más convulsos por todo el tema del coronavirus pero eso no ha impedido que el éxito les haya llegado al igual que a los de otras ediciones. Hugo Cobo ha lanzado su segundo single, el primero tras salir de la academia, y lo ha hecho de la mano de Sony Music, compañía que le ha dado la oportunidad a su música pop.

‘Intenta olvidarme’ es la canción con la que el artista ha conquistado a todos sus fans, una canción puramente pop y que promete poner a bailar a todo el mundo. En el vídeo se puede ver a un Hugo Cobo de lo más suelto mostrando diferentes personalidades y demostrando que vale para el mundo de la música: «Disfruté muchísimo y se me hizo muy corto».

El cantante está encantado con las buenas críticas que está recibiendo su canción: «Intenta olvidarme’ está teniendo mucha repercusión y eso me encanta», nos cuenta durante la entrevista. Además, Hugo Cobo asegura que quiere probar varios estilos pero que nadie le ha obligado a apostar por el pop más puro en su estreno musical: «Quería transmitir buen rollo, dar un buen tema a la gente».

Su paso por ‘OT 2020’

Para Hugo Cobo, pasar por ‘Operación Triunfo‘ le supuso un antes y después en su vida, puesto que ahora puede dedicarse plenamente a la música. «OT ha sido la experiencia de mi vida. Me la ha dado la vuelta y me la ha cambiado completamente», asegura el joven. A lo que todavía no se ha terminado de adaptar ha sido a la fama, algo que les ha llegado de forma repentina.

«No me he adaptado todavía. No me creo que me paren por la calle», nos cuenta con humor, asegurando que tiene que controlar un poco lo que hace para evitar momentos cómicos con sus fans. Sin duda, su participación le ha venido de maravilla para disfrutar de la música y poder así vivir de la misma.