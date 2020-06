Hugo de la ruptura de Adara y Gianmarco: «Era bastante evidente que eran dos telediarios»

Todos los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ se han reunido en el plató de Telecinco para el gran debate final del reality. En un momento dado de la noche, Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Hugo si quería saber algo en concreto del exterior y este se ha mostrado algo preocupado.

Al pensar el presentador que estaba hablando de la ruptura de Adara con Gianmarco, el uruguayo ha manifestado que esa no era la pregunta que tenía, pero ha aprovechado para lanzar la pullita: «Era bastante evidente que eran dos telediarios«.

Hugo hablando de Adara / Telecinco.es

«Pero yo me refería a cómo está la situación en general porque olfateo que la cosa no está bien y no sé qué es», aseguraba explicando que sus sospechas sobre que algo no estaba marchando correctamente se desataron al ver el vídeo de su hijo que le envió Adara.

Hugo: «Creo que algo no está bien»

Y es que Hugo se dio cuenta de que no era su casa y de que además esa vivienda estaba prácticamente vacía. Claro, lo que todavía no sabía es que su expareja y su hijo han estado todo el confinamiento viviendo en una casa de un familiar de ella en Madrid y que se irán en unos días a Palma de Mallorca a su domicilio habitual.

Elena hablando de la situación / Telecinco.es

No obstante, Jorge Javier ha aprovechado el momento para contarle que «Adara no se habla con su padre, su padre le tiene bloqueada a la hija en WhatsApp«. En ese momento, Hugo, que es muy amigo de su exsuegro, ha considero que Jesús Molinero es «más cabezón que yo».

Elena, por su parte, ha comentado que no tenía ni idea de esa situación que se está produciendo entre su exmarido y su hija, pero confía en que sea un enfado pasajero y las cosas se calmen pronto, algo que el presentador ve complicado: «No tenía ni idea, me da mucha pena, espero que hagan las paces«.