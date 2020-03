Hugo (‘OT 2020’) pide perdón tras las palabras hacía su exnovia tras confirmar su romance con Eva

Los concursantes de ‘Operación Triunfo 2020‘ tuvieron que abandonar la academia antes de lo previsto tras decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Aunque los 9 concursantes que todavía seguían en el programa se prometieron no utilizar las redes sociales, todos y cada uno de ellos recuperaron sus anterior cuentas de Instagram y Twitter para ponerse en contacto con sus fans.

Por su parte, Hugo realizó un vídeo en directo hablando abiertamente de su romance con Eva Barreiro, también concursante del programa, y que había salido a la luz en sus últimos momentos en la academia al despedirse de una manera muy cariñosa. Muchos de los fans le preguntaron por Aurora, la que se había dicho que era su novia antes de entrar al talent, y este intentó restarle importancia asegurando que no era nada tan serio y que no debía lealtad a nadie porque no tenía nada firmado.

Estas palabras apenas unas horas después de salir del programa no sentaron nada bien a los fans del programa y mucho menos a los del entorno de la ya exnovia del concursante, que publicaron sus reflexiones en sus redes sociales y ninguna dejaba en buen lugar a Hugo. Casi dos semanas después de salir de la academia, el principal protagonista de esta historia compartía un texto en su perfil oficial de Instagram pidiendo disculpas por las formas que había utilizado en su momento. «He hecho las cosas mal y os pido el perdón más sincero«, comenzaba diciendo.

«No quiero perder todo lo que llevo trabajando»

Este añadía que: «No me siento orgulloso, no me siento bine conmigo mismo, me equivoqué al expresarme«, pero que, a pesar de esto, había tardado en rectificar «por el miedo a que nos me comprendáis, malinterpretéis, critiquéis… por no dar más bombo«. El motivo que le había llevado a dar finalmente el paso no era otro que la mala imagen que esto arrojaba sobre él ahora que era un persona público: «No quiero perder todo lo que llevo trabajando en mi carrera musical, pues me debo a vosotros y no me perdono el haberos defraudado de esa manera».

Tras esto, procedía a pedir disculpas por lo que había hecho: «Simplemente mis más debidos respetos a todas esas personas que he podido hacer daño y mis más sinceras disculpas«. En este texto también reconocía que puede que estas no fueran sus mejores palabras ni la mejor forma de hacer las cosas, pero era necesario para él poder pasar página de esta primera polémica tras salir del concurso: «Puede que me riñan por esto o no; puede que me comprendáis o no, pero espero a que después de haberme abierto en canal frente a ustedes empiece a perdonarme a mí mismo«.