Hugo Sierra e Ivana Icardi dan la bienvenida a su hija, Giorgia

¡Ya son papás! Hugo Sierra e Ivana Icardi tienen en brazos a su primera hija en común. Un niña que nació el viernes 6 de agosto a las 22:45 de la noche y a la que han llamado Giorgia. Han sido los felices papás los que se han encargado de comunicar la buena noticia a través de sus redes sociales. Y es que, tras su paso por ‘Supervivientes 2020’, ha sido Instagram el medio a través del que suelen comunicarse con sus seguidores. La recién estrenada mamá publicó, horas después de tener en brazos a su bebé, un sincero post en el que explicó cómo había sido todo.

«No sé cuánto hay de verdad en todas las cosas que me han contado del embarazo. Solo sé que este día no me sentí para nada guapa, como suelen decir cuando vas a dar a luz, ni con este VESTIDAZO ni con las vistas y el encanto de @rocilletas .. «, comienza diciendo.

«Y así empecé, jueves 5 con una roturita de bolsa que nos hizo quedarnos en el hospital, para que casi 24 horas después naciera nuestra pequeña (que como se imaginarán de pequeña no tiene nada: 52 cms y medio y 4 kgs de puro amor). Todo coincidió con la visita de mi familia así que estoy deseando salir del hospital para que puedan disfrutarla un poquito antes de que se me vayan, así que trataré de no abandonarlos mucho pero quiero que sepan que estamos súper FELICES y AGRADECIDOS porque han estado siempre preocupados por nosotros y nos han llegado mensajes llenos de amor que nos han alegrado aún más el alma! UN MILLÓN DE GRACIAS».

Solo unos días antes de dar a luz, Ivana contó a sus fans que había sufrido un imprevisto que le obligó a ir al hospital. Una pequeña hemorragia la mantuvo bajo vigilancia en el centro médico, algo que se quedó en un susto: «Me monitorizaron un buen rato y me explicaron que el sangrado pudo deberse a una fuerte contracción durante la noche».

Después de estos primeros días como papás, Ivana ha vuelto a las redes sociales donde, ha través de un video, ha agradecido las muestras de cariño que han recibido durante las primeras horas de vida de la pequeña. Y lo ha hecho con su pequeña en brazos, desde la cama del hospital: «Se imaginarán que ahora estoy en otra cosa», ha dicho con una gran sonrisa mientras se aprecia cómo su hija mueve su manita. «Muchísimas gracias a todos por estar siempre pendientes. Estamos súper felices», ha confirmado.

En su canal de ‘Mtmad’, la pareja desvelaba hace unos días cuáles son sus planes de futuro: «Queremos disfrutarla porque llevamos mucho tiempo esperándola», ha contado Icardi al tiempo que reconocía que estos últimos meses de embarazo se le estaban haciendo largos. Aunque se mostraron nerviosos por el momento del parto, lo cierto es que también se plantean aumentar la familia. En sus planes solo entra tener un hijo más, y Hugo apuesta porque sea un chico para «tener la parejita». Y ya están pensando en el nombre. ¡Enhorabuena!