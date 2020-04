Hugo Sierra estalla ante los pullitas de Elena en ‘Supervivientes 2020’: «Eres muy falsa»

Hugo Sierra ha pasado unos días muy raro, encerrado en sí mismo y sin ganas de relacionarse con sus compañeros de ‘Supervivientes 2020’. La situación ha llamado la atención a sus compañeros, sobre todo a Elena, que tiene una relación agridulce con el uruguayo por ser ex de su hija Adara y padre de su nieto. «Sabía que era una persona solitaria, pero a ese extremo. Luego no me extraña, no me extraña…», comentó Elena. «¿Está enfadado con el mundo y lo tenemos que pagar todos? Porque no está Ivana. Es acojonante cuando se pone así. Echará de menos a Ivana«.

Elena habla con Nyno sobre Hugo en ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Cuatro.com

«A él le gusta estar solo y pasar momentos solo. Está en un momento malo, le ha superado la situación, lo intenta todo en las pruebas, pero físicamente no puede», comentó Adara. «Tiene mal perder», añadió Toñi Moreno. «Le supera la situación, él quiere ganar las pruebas. Se peleaba con Ivana por tonterías, cosas que dejaban claro que no está bien. Hugo es muy competitivo», comentó la madre del hijo de Hugo.

Del amor al odio en un momento

Elena y Hugo hablaron por fin, explicando el uruguayo que no le pasaba nada, pero que necesitaba tiempo para él mismo: «Soy una persona solitaria y 24 horas con gente me pesa. Necesito mi tiempo y mi espacio«. Elena replicó: «Me he horrorizado estos días que estaba contigo. ¿Cómo puede entrar en bucle de esa forma y no tener contacto con nosotros?».

Hugo explica a Jorge y a Elena qué le pasa | Foto: Cuatro.com

«Si no estoy mal, soy la persona más feliz del mundo. Pregúntame si estoy bien y te diría que de puta madre. En 60 días me he tomado 2 para tomar energías. No es que me caigan mal, me pesaba el cansancio. La manera que tengo de sobrellevar esto es evadirme. Hace dos semanas que extraño un montón al niño, me mortifica que no me acuerdo de su cara«, añadió Hugo. Estas palabras emocionaron a Elena, que dijo que cuando salga le ofrece su casa para que duerman juntos la primera noche. Han tenido sus más y sus menos, pero comparten una persona muy especial para ambos y su bienestar es lo primero.

El buen rollo acabó en ‘Tierra de Nadie’. Elena soltó una pullita a su exyerno al decirle que le gusta dirigir. Como Hugo se lo tomó mal le soltó que no tenía que sentirse atacado por todo. El uruguayo terminó estallando contra Elena: «Eres muy falsa. Me das una de cal y otra de arena«, siendo replicado por ella de esta forma: «Venga dale, que se te vea».

Adara en ‘Tierra de Nadie’ | Foto: Cuatro.com

Tras ver las imágenes, Adara alucinó y no podía entender qué había pasado para que se comportaran así: «He visto que había mucha tensión y ha tenido que pasar algo. Hugo ha entrado en bucle y está mal». Además, argumentó por qué defiende a su madre pero también a Hugo: «Quiero tener buena relación con el padre de mi hijo«.