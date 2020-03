Hugo Sierra habla en ‘Supervivientes 2020’ de Adara: «Se podía haber ahorrado el tonteo bastante»

Cristian Suescun, mientras tomaban el sol en la playa, ha querido preguntar a Hugo Sierra cómo fue ver en televisión que su pareja se enamoraba de otra persona. Él no ha tenido ningún problema en contestar y, además, ha deseado a Adara que sea muy feliz.

«El tonteo directo era el que se podía haber ahorrado bastante«, aseguraba explicando que seguía con muchísima atención el canal 24 horas porque «lo quería ver con mis propios ojos, sin evitar nada«. Algo que le dolió mucho pero que lo necesitaba para corroborar que su historia de amor con la madre de su hijo se había terminado.

Pie de foto

«Lo hemos zanjado», contestaba al ser preguntado por su situación actual, deseándole «que sea feliz»: «Le deseo lo mejor y para mí lo mismo. Yo estoy de puta madre y espero que todo salga bien», concluía sin querer entrar más en el tema.

Ivana y Elena discuten al hablar de Hugo

Una conversación mucho más tranquila que la que han tenido Ivana y Elena en la otra playa hablando sobre Hugo. Aunque la cosa empezó muy calmada y con la madre Adara incluso aconsejando a su compañera que «no corra» porque «no tienes prisa», y la italiana asegurando que su exyerno le parece «un tío que lo tiene todo muy claro», la cosa terminó en trifulca.

Elena discutiendo con Ivana por Hugo / Cuatro.com

Y es que Ivana quiso echar en cara a su compañera que constase públicamente durante una gala en directo que supuestamente Hugo no quería que viera a su hija cuando estaba dando a luz a su nieto: «Él te podrá haber contado, pero yo estuve y decía ‘no vengas, no vengas’. Había ido desde Madrid y qué hago, ¿me voy de tiendas y mi hija pariendo?», decía la madre de Adara alterada: «Para mí son temas dolorosos, me tiré una semana o dos llorando. Y lo saqué en un momento para explicar la relación que tuve con él, que no me tuvo en cuenta nunca«.