Hugo Sierra se convierte en el cuarto finalista de ‘Supervivientes 2020’

Tras la expulsión de Albert Barranco en la semifinal celebrada en España a su llegada desde Honduras tras más de tres meses de concurso, Hugo Sierra y Jorge Pérez se convirtieron en los últimos nominados de la edición. Ellos se jugaban poder seguir luchando por conseguir el gran premio de ‘Supervivientes 2020’, pero solo uno de ellos podía acompañar a Ana María Aldón y Rocío Flores.

A lo largo de toda la semana los porcentajes de los votos se han ido moviendo pero siempre han estado muy ajustados. Y es que tanto el uruguayo como el Guardia Civil se han salvado en alguna que otra ocasión -más el segundo que el primero- en la ceremonia del televoto celebrada cada martes para salvar a uno de los nominados y sacarle de la lista.

Hugo abrazando a Jorge tras conocer que era el expulsado / Telecinco.es

Jorge ha sido el elegido para unirse a Ana María Aldón y Rocío Flores, quedando Hugo fuera de la gran final. «No pasa nada«, decía Hugo, que explicaba las razones por las que él cree que se ha quedado fuera de la final, dando a conocer también una noticia sobre su futuro televisivo.

«A veces por mi forma de ser muy visceral, muy polémico en algunos aspectos y no callarme nada, pero de eso se trata la vida hay que ser real, entonces tener la boca grande hay gente que no lo entiende, lo ven como un defecto y ni una virtud o una cosa que no gusta. En ese sentido no voy a cambiar nunca y será lo que le enseñe a mi hijo. Sé que para mi gente, mi familia y para mí mismo soy un ganador y me voy por la puerta grande. He estado reflexionando en estos días y esto de los realities no es para mí, será el último reality que hago y me dedicaré con toda la pasión a mi nuevo trabajo. A todos muchísimas gracias y hasta aquí mi historia televisiva porque ya veo que no tengo el temple para esta historia», decía el uruguayo.

Hugo contando la decisión tomada tras quedar fuera de la final de ‘SV’ / Telecinco.es

Unas palabras a las que Jorge Javier Vázquez rápidamente quiso contestar, asegurando que todo se debía a otra pataleta más por lo mal perdedor que es el aventurero. «Si algo ha quedado es que no sabes perder y a mí me gustaría tener un padre que también te enseñara a peder», decía, asegurando el uruguayo que eso no era verdad porque él se va «con la cabeza bien alta de aquí». «Eres un auténtico coñazo de tío pero me encantas. Yo no te creo y tienes la pataleta. Me encastaste en el otro reality y me has encantado en este programa», finalizaba la conversación Vázquez.