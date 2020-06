Hugo Sierra se derrumba al recordar su relación con Adara y su hijo: «La casa que tenía ya no la tengo más»

‘Supervivientes 2020’ está a punto de llegar a su fin y los concursantes, lleve quien se lleve el maletín de los 200.000 euros, volverán por fin a sus vidas normales recuperando el contacto con sus familiares, amigos y personas más cercanas. Y uno de ellos es Hugo Sierra, quien puso rumbo a Honduras en un momento muy complicado de su vida tras romper definitivamente su relación con Adara Molinero, con quien tuvo un hijo poco tiempo atrás.

Hugo confiesa que fue a ‘Supervivientes’ para huir de sus problemas | Foto: Telecinco.es

Y es esta nueva situación la que ahora atormenta al uruguayo a pocos días de la gran final sin evitar pensar en lo que ocurrirá a partir de ahora. «Cuando veo esto [la comida] me acuerdo de las muchísimas veces que no comí con mi expareja cuando éramos una familia«, decía visiblemente emocionado. A pesar de las especulaciones acerca sobre si va a volver o no con Adara Molinero, este parece tener claro que no hay vuelta atrás entre ellos: «Yo la casa que tenía, ya no la tengo más. Fue en el momento en el que tenía que pasar, pero una cosa es imaginártelo y otra es que suceda«, confesaba a solas delante de una cámara del programa.

Por este mismo motivo, Hugo Sierra ha empezado a asimilar cómo será su vida tras ‘Supervivientes 2020’: «Pero hay que empezar a asumir cosas que yo tenía mucho miedo de afrontar. Cuando tomé la decisión de ir para la isla era también para evadir la mierda que estaba viendo«, y reconoce: «Es el momento más duro de mi vida. Llegar a mi casa y buscar tranquilad es lo que deseo, pero tengo que aceptar que probablemente mi bebé no estará más en mi casa. No tendré problema en verlo, pero me parte el alma no tenerlo conmigo».

Elena: «Lo que necesita es una mujer que le entienda»

A esas palabras ha podido reaccionar Elena en ‘A propósito de Supervivientes’ tras haber convivido durante varios meses con su exyerno, con quien ha empatizado en cierta medida, pero tiene claro que nunca volverá con su hijo: «Es muy difícil estar sin tener noticias de tus hijos. Porque el tiene dos hijos. Entonces la cabeza te va a mil. Pero cuando él salga y reconduzca su vida se dará cuenta de que esa relación no tiene sentido«.

Elena no quiere que Adara vuelva con Hugo Sierra | Foto: Telecinco.es

La exconcursante parece tener claro también que es lo mejor para su exyerno: «Lo que necesita es una mujer que le entienda y mi hija no se parece a él en absoluto», y, sobre todo, lo que quiere para su hija: «Sinceramente, lo que quiero para mi hija es que sea feliz. Si lo hacen bien, por el bien del pequeñín, pueden ser felices por separado. Él es un buen papá». Eso sí, parece que ya no desea tanto que sea el ganador de esta edición de ‘Supervivientes’: «Yo pensaba que él, si ganaba, iba a utilizar ese premio para instarles en Madrid y que pudiesen ser felices. Pero creo que no son sus intenciones».