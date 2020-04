Hugo Sierra se derrumba en ‘Supervivientes 2020’ al confesar un duro detalle sobre su hijo

Aunque participar en ‘Supervivientes’ tiene muchos alicientes, sobre todo económicos, tiene como contrapartida no solo las duras condiciones en las que hay que vivir, sino también lo mucho que se echa de menos a la familia y amigos durante la estancia en Honduras.

Hugo Sierra posando en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

En ese sentido, Hugo Sierra se ha venido abajo al acordarse de su hijo, o mejor dicho al no acordarse bien de cómo es su pequeño. El uruguayo estaba hablando con Ivana Icardi sobre su vástago y se derrumbó al confesarle que no recuerda su rostro.

Ivana Icardi, el consuelo de Hugo Sierra

En las imágenes mostradas por ‘Socialité’ se ve a Hugo Sierra hablando con total franqueza con Ivana Icardi, que no daba crédito antes las palabras de quien sin duda es su gran apoyo en el concurso: «He estado dándole vueltas y vueltas toda la noche, no me acuerdo de su cara. Me acuerdo de las manos, pero no recuerdo su cara». Ante su confesión, la argentina le dijo que cómo no se iba a acordar, aunque al darse cuenta de que no necesitaba palabras, sino su cariño, le dio un abrazo para consolarle.

Ivana Icardi posando en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

De todos modos, también le ofreció unas palabras de aliento para reconfortarle en tan duros momentos: «Estás aquí por él, piensa en eso. Ahora estamos todos muy débiles y muy frágiles», señaló Icardi, que solo quería que Hugo Sierra se sintiera mejor.

El uruguayo le dijo entonces que desearía ver una foto de su hijo un segundo, tiempo suficiente para volver a tener con nitidez el recuerdo de la persona más importante de su vida. Tan desesperado está que cambiaría comida por esa foto, por una imagen de ese hijo por el que lo hace todo y que tanto echa de menos.