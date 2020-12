Hurtos y delitos que pudieron costarle la cárcel, el oscuro pasado de Jordi Cruz

Su polémica más sonada, denunciado por los sindicatos

> Para hacer prácticas como becario en el prestigioso restaurante de Jordi Cruz, el ABaC, debes estudiar cocina en uno de los centros adscritos con los que ellos tienen convenio, un trabajo no remunerado que los que vienen fuera de Barcelona al menos reciben alojamiento gratuito en la zona alta de la ciudad condal. Todo ello, creaba muchas disputas, ¿cómo podía un cocinero tan prestigioso como él, tener a personas trabajando gratis?. No es ninguna ofensa para él ni piensa que comete ninguna ilegalidad, pues así defendía esta práctica el de la guía Michelín: “Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. Es un privilegio. Las dos partes ganan. Es un ‘tú me das tus manos y yo te enseño”.

Ante estas declaraciones tan polémicas, el Sindicato catalán Intersindical CSC denunció al chef ante la inspección de trabajo para descubrir si los becarios en realidad trabajaban como uno más o si de verdad hacían sus prácticas como aprendizaje de la profesión, sin abusos. “Tenemos profesionales muy bien contratados y estudiantes a los que mimamos y enseñamos con todo el cariño… ¡harto de escuchar burradas!”, con este tweet junto a una fotografía de sus alumnos Jordi Cruz aclaraba el asunto y ponía fin a las habladurías.

