Ibai Llanos se mete al público en el bolsillo con su último gesto

Si algo ha hecho grande a Ibai Llanos es su humildad incluso cuando su éxito empezaba a subir como la espuma. El vasco no olvida de dónde viene y solo con la cabeza en su sitio ha podido gestionar el aumento de fama que ha experimentado en el último año. Su entrevista a Messi solo fue el colofón de una incipiente carrera que promete mucho, pero que tampoco le priva de realizar gestos que hablan maravillas de él.

El último ha tenido como beneficiada a una de sus empleadas del hogar. Durante su última retransmisión en Twitch le contó a sus seguidores cómo había conseguido ayudar a esta mujer con algo que se le resistía. Chicos, lo que hemos conseguido hoy es increíble. Os lo quiero contar porque creo que es bastante bonito. Básicamente, nosotros trabajamos con tres chicas en casa», empezaba narrando con su tan característico tono de voz.

Shinji, deja de llorar. pic.twitter.com/ma4LWnFt0A — Ibai (@IbaiLlanos) August 17, 2021

Ibai avisaba de que no buscaba el reconocimiento al exponer lo acontecido: «No quiero contar esta historia para quedar como buena persona ni nada de eso. La cuento aquí en Twitch que estamos en familia. Trabajamos con tres chicas en casa que son increíbles, son las personas que más nos ayudan en casa. Parte del equipo de limpieza y parte de cocina», continuaba. Después, explicaba por qué necesitaba tanto personal para su casa, compartida con otros amigos: «Por qué tenemos equipo de limpieza? Nos evita muchos conflictos entre nosotros, y hay muchas zonas comunes que limpiar, y además nosotros trabajamos juntos, de lo mismo, en la misma plataforma, repartimos el dinero juntos… Es entendible. La cocina exactamente igual, porque cada uno tiene sus dietas», exponía.

Para después desvelar que les había ayudado con el pago de la casa donde vivían en América Latina: «Son personas impresionantes. Nosotros intentamos siempre tratarles lo mejor posible, no sólo a nivel de condiciones sino también de trato. Ella tenía un problema para pagar el piso y yo le pagué todo el alquiler de enero a diciembre, porque tenían un problema al ser de Honduras. Además, llevaba sin ver a sus hijos 3 años. Al parecer es muy caro salir de Latinoamérica, es un precio muy elevado. Es muy caro. Ella tiene tres hijos, así que es una barbaridad el precio que sería», ha detallado.

Finalmente, Ibai ha contado que la historia llegó a buen puerto: «Bueno, pues después de mucho tiempo, llevan desde marzo intentando venir, hoy han venido los tres hijos de Karen, de Honduras a España. Y justo me han pasado un vídeo de cómo ha recibido a sus hijos y la verdad que es bastante emotivo. Nunca han podido venir desde Honduras y se lo hemos podido pagar nosotros y creo que es un gran gesto. Son personas súper agradecidas y creo que la vida se trata de eso: si tú puedes, intentar ayudar. No puedes echar una mano a todo el mundo, pero yo que trabajo con un grupo pequeño de personas intento que estén lo mejor posible, no me hace ni mejor ni peor persona», ha concluido. Pura humildad.