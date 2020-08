Iker Casillas anuncia que se retira del fútbol: «Hoy es uno de los días más importantes y difíciles de mi vida»

Tras celebrar el título de Copa de Portugal junto a sus compañeros del Oporto, Iker Casillas ha hecho un importante anuncio: se retira del mundo del fútbol tras tres décadas dedicados a «lo que me apasiona, me llena y me hace feliz» y que tantas alegrías le ha dado en todos los sentidos y poco más de un año después de sufrir un infarto de miocardio que le ha impedido volver a ponerse los guantes.

El deportista ha colgado en sus redes sociales un pequeño comunicado en el que anuncia su decisión, asegurando ser «uno de los días más importantes y, a la vez más difíciles, de mi vida deportiva»: «Ha llegado el momento de decir adiós«.

Iker Casillas con la copa de campeones del Mundial de Sudáfrica 2010

Así empieza el escrito, en el que hace un repaso de sus tres décadas de carrera: «Mi recorrido en el mundo del fútbol empezó hace 30 años, ha sido un camino largo y, como todo camino, ha tenido momentos buenos y menos buenos, alegrías, pero también tristezas. En este momento de mi vida, y con perspectiva, puedo decir sin lugar a duda que ha merecido la pena».

El agradecimiento de Casillas a su mujer y sus hijos

«Recuerdo cuando era un niño, y empezaba a jugar en los campos de tierra de mi pueblo, Navalacruz, en los campos de Móstoles o los de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, para después llegar a jugar en los estadios más importantes del mundo, y entre ellos, especialmente, en los que he desarrollado mi carrera profesional, el Santiago Bernabéu y Do Dragao», ha continuado escribiendo.

Iker Casillas y Sara Carbonero contemplando Oporto con sus hijos

Una misiva en la que ha hecho una pequeña reflexión sobre lo afortunado que se siente por todo lo vivido: «Al echar la vista atrás me doy cuenta de lo afortunado que soy por todo lo conseguido y no me refiero solo a los títulos, sino a la parte humana». Y, por supuesto, no ha querido dejar pasar la opotunidad de agradecer el apoyo recibido a todos los que han estado siempre a su lado.

A entrenadores, clubes, presidentes de esos clubes, seleccionadores, compañeros de profesión y a su familia, su mujer Sara Carbonero y sus hijos Martín y Lucas: «Gracias por todo vuestro apoyo, por todas esas horas que no he podido pasar a vuestro lado. Gracias por comprenderme y animarme».