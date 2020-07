Iker Casillas se despide emocionado de sus compañeros del Oporto tras ganar la Liga: «Me volví a emocionar»

Iker Casillas está viviendo momentos de nostalgia después de que se haya terminado su trayectoria en el Oporto, el equipo portugués en el que ha jugado los últimos años y en el que ha podido despedirse del terreno de juego para siempre. Fue el propio club el que quiso hacerse eco de que terminaba su etapa en el equipo, y lo hacía a través de la cuenta oficial de Twitter. Ahora el portero ha hecho una publicación a través de su cuenta de Instagram para despedirse de sus compañeros.

Casillas ha celebrado el 29 título de liga de su equipo, y es que es un hecho que han ganado a pesar de que quedan un par de jornadas pero no he tenido los puntos hacerse con el premio. Lo que más resalta de este mensaje es que para él ha sido una victoria desaliñada, diciendo: «El tiempo hace olvidar casi todas las cosas. Eso dicen. Y que es el mejor remedio para curar momentos desagradables. Hacia 15 meses que no había vuelto a pisar Dragão (allá por abril de 2019 jugué mi último partido frente a Santa Clara) y tengo que reconocer que me volví a emocionar».

Iker Casillas despidiéndose de sus amigos del Oporto/ Foto: Instagram

El jugador ha querido recordar todos los momentos que ha vivido en el estadio, un lugar que ahora tiene sus gradas vacías por el coronavirus: «Un paseito para el área. Una visión panorámica del campo. Una mirada más duradera a las porterías… Muchos recuerdos y sentimientos! Ayer me alegré enormemente del campeonato conseguido. Los jugadores y el club @fcporto se lo merecen», ha dicho.

Haciendo una metáfora relacionando el campeonato con una ensalada, así lo ha definido: «Es un celebración distinta. SIN ALIÑO o DESALIÑADA (como les suene mejor). Esa lechuga fresca. Ese tomate sabroso. Atún para el que quiera. Cebolla, maiz,… Pero falta la dosis de sal, aceite y vinagre que cada uno quiera dar. Aún así, la gente celebró un campeonato. ESTE CAMPEONATO».

Iker Casillas con sus hijos Martín y Lucas celebrando la Supercopa de Portugal

Por otro lado está claro que desea que el equipo siga ganando campeonatos a pesar de que el deje de jugar en el terreno de juego y no más importante es que lo hagan sin que haya una pandemia de por medio. Casillas ha despedido de la siguiente manera: «Pasará a la historia por todo lo que ya sabemos de Covid-19 y tal. Espero que sea el último que se gana así. Y espero que el próximo, como es lógico, lo vuelva a ganar el @fcporto!! Parabéns».

¿Jugará por última vez?

Después de sufrir un infarto en mayo de 2019, el guardameta ha colgado las botas para siempre pero hay quiénes tienen la esperanza de que juegue su último partido en una de estas dos jornadas que quedan pendientes. Si tan solo juega un minuto, él también podrá convertirse en campeón de Liga.