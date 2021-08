Iker Casillas viaja hasta Navalacruz para apoyar a su gente tras el incendio

Iker Casillas ha visto con tristeza pero también con rabia e impotencia como el fuego arrasaban gran parte de la naturaleza de su Navalacruz. Esta localidad abulense y otras cuatro tuvieron que ser desalojadas parcialmente hace unos días con motivo de un incendio provocado por el accidente de un coche. El vehículo empezó a arder en la carretera AV P-415, en la mañana del sábado entre el pueblo de Iker y Cepeda de la Mora, tiñendo de llamas la vegetación cercana.

Desde el momento de desencadenarse el fuego, el exportero del Real Madrid ha mostrado su apoyo público en redes sociales con fotografías impactantes que le enviaban amigos o conocidos suyos. Sin embargo, este miércoles 18 de agosto ha dado un paso más y ha viajado hasta Navalacruz, tal y como informa ‘Vanitatis’.

Casillas ha llegado por la tarde vestido con un atuendo deportivo y con la pala de pádel a la espalda, lo cual hace pensar que había quedado con algunos amigos para echar un partido. De paso, podría charlar con la gente del pueblo y evaluar los daños materiales. A Iker se le ha visto muy cercano, charlando con los habitantes, y es que en su pueblo es una persona tremendamente querida.

Era bastante fácil que al madrileño le hubiera pillado el incendio allí ya que desde que volvió a España es muy frecuente que viaje los fines de semana hasta allí para encontrar un remanso de paz y desconexión. Pero esta vez se ha dado la coincidencia de que se encontraba de viaje por Alicante. No importa que no haya podido ir antes pues sus vecinos lo justifican: “Él no ha venido estos días, pero es que no podía hacer nada, tenían que encargarse los bomberos» y «cuando todo pase haremos recuento de las pérdidas y todos intentaremos ayudar a quiénes se hayan visto más afectados, en este pueblo siempre nos ayudamos y estoy segura de que él, de la manera en que pueda, no va a dudar en echar una mano”, dicen testimonios recogidos por ‘Vanitatis’.

Para Iker Casillas su pueblo es vida. Allí ha crecido y allí ha vivido experiencias inolvidables. Durante su matrimonio con Sara Carbonero era habitual que pasaran allí gran parte de los veranos junto a sus dos hijos. La periodista también se ha volcado con Navalacruz a través de sus redes sociales.

Afortunadamente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha informado este miércoles que el perímetro del incendio forestal declarado el pasado sábado está «estabilizado» y no tiene puntos activos desde este pasado 17 de agosto. No obstante, están alerta por si el fuego se pudiera reproducir de nuevo. Cabe destacar que no es la primera vez que el pueblo de Casillas sufre un incendio ya que en 2019 tuvo que lamentar otro. En aquella ocasión el fuego fue mucho más pequeño y ocasionó menos estropicio.