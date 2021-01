¡Increíble! Irene Rosales se envalentona y remata a su suegra Isabel Pantoja

Irene lo tiene claro: “No comparto lo que ha hecho Kiko”

> Después de que Kiko Rivera haya vuelto a arremeter contra su madre, Isabel Pantoja, en una nueva y demoledora entrevista a la revista Lecturas, han sido su hermana Chabelita y su mujer Irene Rosales las que han tenido que dar la cara y hacer frente al huracán mediático que se ha desatado.

Y, mientras Isa se mostraba de acuerdo con su hermano en ciertos aspectos como el tema de su tío Agustín, aseguraba que su relación con la tonadillera se encontraba en un buen punto y que no quería estropearlo por hablar más de la cuenta. Por otro lado, Irene acudía a Viva la Vida dispuesta a afrontar una de sus tardes más complicadas, y es que al contrario que su cuñada, ella no está nada de acuerdo con lo que ha hecho Kiko y mucho menos con su suegra.

Y es que Isabel Pantoja ha movido ficha contra su hijo, y además de quitarle el coche que les había regalado con motivo del bautizo de su segunda nieta, también ha querido desmentirle públicamente desvelando el contendido de esos famosos mensajes que envió por el cumpleaños de su nieta. “A ver, quiero decir que ella está en su derecho de mandar los audios. No me lo esperaba, ni me importa, la verdad”, ha asegurado Irene cuando Emma García le ha preguntado al respecto. “Si que es cierto que no es algo que me preocupe, no es por nada, sino porque son tres audios y no dos“.

