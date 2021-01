Infanta Pilar: Anulada por tercera vez la misa en memoria de la hermana del Rey Juan Carlos

Ha pasado algo más de un año desde que la familia Borbón despidiera a uno de sus miembros más destacados. La infanta Pilar fallecía el pasado 8 de enero después de una intensa lucha contra el cáncer de colon. Lo hacía apenas tres días después del cumpleaños de su hermano pequeño, el rey Juan Carlos, a quien siempre estuvo muy unida y quien se mostraba devastado en esos difíciles momentos. A pesar de que a doña Pilar se la despidió con un funeral en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial al que no faltaron, además de los reyes actuales don Felipe y doña Letizia y los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, otros miembros destacados de la sociedad española, así como la princesa Beatriz de Holanda y diferentes autoridades, la Infanta elegía el cementerio de San Isidro para descansar junto a su marido, Luis Gómez-Acebo.

Esta fue la última vez en la que vimos a la Familia Real y a la familia del Rey junta antes de la pandemia. Poco después volvieron a distanciarse aún más, no solo por las consecuencias del escándalo Nóos, por el que el marido de la infanta Cristina se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Brieva, también por la salida del rey Juan Carlos de España.

Todo estaba previsto para que el pasado viernes 8 de eneros aquellos que más querían a la infanta volvieran a darse cita para recordarla en una misa homenaje que, sin embargo, no llegó a tener lugar. El destino quiso que justo ese día comenzara un temporal, Filomena, que azotó España durante varios días -y del que todavía quedan secuelas- que obligó a cancelar la cita religiosa casi en el último momento. Algunos asistentes no pudieron acudir, pero otros tantos sí que consiguieron llegar hasta la cripta de la Catedral de la Almudena, el mismo lugar en el que tuvo lugar un funeral a las tres semanas de su muerte, como la infanta Margarita, su marido, Carlos Zurita, y su hija, María Zurita, que tuvieron que volverse tras enterarse de la anulación, de la que no tuvieron constancia hasta que llegaron al centro religioso. Un momento que Look muestra en exclusiva y en el que se puede ver a la familia saliendo del centro religioso mientras nevaba en las calles de Madrid.

La misa decidió posponerse para el viernes siguiente, 15 enero, pero tampoco pudo ser. La nieve seguía acumulada en todas las calles de la Comunidad de Madrid y no era prudente celebrar el oficio en ese momento. Por ese motivo, se decidió cambiar a la semana siguiente, a este viernes 22 de enero. Y, si bien es cierto que el refrán dice que ‘a la tercera va la vencida’, en esta ocasión no ha sido así. Según ha podido saber Look en exclusiva, la misa en recuerdo a la infanta Pilar ha sido cancelada por tercera vez.

En principio, la misa, oficiada por el padre Lezama, tendría que haber tenido lugar las 17:30 horas de la tarde de este viernes, pero por motivos que no han salido a la luz ha sido cancelada y la hermana de Juan Carlos I ha vuelto a quedarse sin un homenaje religioso.

Todo es muy diferente

Un año después, son muchas las cosas que han cambiado en el entorno más directo de la infanta doña Pilar, sobre todo las relacionadas con su hermano, el rey don Juan Carlos, además de lo que respecta a sus cinco hijos. Al margen de las complicadas circunstancias que ha generado la pandemia del coronavirus, nadie podría prever en aquel momento todo lo que iba a ocurrir en relación con el emérito. Tan solo dos meses tras la muerte de la duquesa de Badajoz, con los primeros coletazos de la pandemia en nuestro país, el rey Felipe sorprendía con la noticia bomba de la renuncia a la herencia de su padre y la retirada de la asignación a don Juan Carlos por las informaciones que se habían publicado sobre sus presuntos negocios opacos. Era solo el primer paso de una lista de acontecimientos que terminarían con la salida del exmonarca de España a mitad de verano del que había sido su hogar las últimas décadas.

Desde el pasado mes de agosto, el padre de Felipe VI permanece en Abu Dabi donde ha recibido alguna visita -especialmente de la infanta Elena que ha ido al menos dos veces para acompañar a su padre-, pero, a pesar de lo que se pensaba en un primer momento, la complicada situación de emergencia sanitaria no le ha permitido volver a casa para pasar las fiestas navideñas, como tampoco estar presente en esta misa homenaje a quien a lo largo de su vida fue una de sus mayores confidentes, quizás la que más. Un día, sin duda, muy triste para la familia Borbón.