Inma Cuesta: sus inconfesables amores y gustos – 1 enero, 2021

Inma Cuesta protagonista en la serie del momento: “El desorden que dejas”

> El desorden que dejas, así se llama la nueva miniserie de Netflix que está arrasando en estos momentos. Dirigida por Carlos Montero y protagonizada por Inma cuesta, Bárbara Lennie y Arón Piper, ya es un éxito en la plataforma de streaming. El personaje de Inma Cuesta es Raquel una profesora de literatura que deberá sustituir a otra que meses antes se suicidó tras el acoso recibido en las aulas. Su llegada al centro no sentará nada bien a los alumnos y lucharán por desquiciarla escribiendo una nota que luego más tarde encontraría entre los exámenes y qué diría: ¿Y tú?, ¿Cuánto vas a tardar en morir? A partir de ahí Raquel luchará por encontrar a la persona que desea hacerle la vida imposible

Cuando Inma Cuesta leyó la novela que inspira esta serie se enamoró hasta el punto que se imaginaba interpretando a Raquel. Así lo contaba en una entrevista para el periódico La Voz de Galicia: “Yo me encontré con la novela como hace cuatro años, me llamó la atención el título, me gusta mucho la novela negra, el thriller… Me la leí, la devoré, y me gustó tanto que quise comprar los derechos. Hablé con mi representante, pero me dijo que ya estaban reservados. Tres años después, durante la gala de unos Premios Feroz, Carlos Montero me comentó que iban a hacer la serie y que quería que yo fuera la protagonista. Imagínate. Fue como algo mágico”, decía emocionada. Y termina confesando que lo que más le ha costado ha sido poner el acento gallego ya que ella es andaluza de pura cepa, aunque lo consiguió porque tiene muy buen oído. Este no es el único éxito en pantallas de la actriz, tiene acumulados muchos más. Pasa la página y recuérdalos todos.

